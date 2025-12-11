Patrimonio
El soterramiento del cableado de la parte antigua de Cáceres sigue con paso firme: costará 1,1 millones de euros
Panta Rhei Desarrollo Siglo XXI redactará el plan para reurbanizar esta zona Intramuros y actualizar todas las redes de suministro
El Ayuntamiento de Cáceres ha dado un paso clave hacia la transformación del casco histórico con la adjudicación de la redacción del proyecto y de la dirección facultativa para la reurbanización del Adarve Occidental Intramuros. La empresa Panta Rhei Desarrollo Siglo XXI ha resultado adjudicataria del contrato por un importe de 105.996 euros, una cifra ligeramente inferior a la prevista inicialmente en la licitación (109.688,65 euros).
El encargo abarca el tramo comprendido entre las puertas de Mérida y Coria, incluyendo los adarves de Santa Ana, del Padre Rosalío y de la Estrella, así como las calles del Olmo y Tiendas, entre otras, un entorno que enlaza directamente con la plaza Mayor. La actuación pretende modernizar un ámbito que conserva estructuras, infraestructuras y pavimentos heredados de intervenciones realizadas en los años 60.
Objetivo
El objetivo central del proyecto consiste en actualizar la situación real de las redes de abastecimiento, alumbrado urbano y fibra óptica, y plantear una solución técnica que permita compatibilizarlas. El plan aspira a soterrar todas las nuevas instalaciones, un avance largamente demandado en la parte antigua debido a las deficiencias existentes, especialmente en telecomunicaciones, y a su impacto visual en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad.
La empresa adjudicataria deberá definir además tres secciones tipo de pavimentación adaptadas a la singularidad del entorno, teniendo en cuenta la accesibilidad, el tránsito y la integración paisajística. Las propuestas deberán respetar los elementos patrimoniales y su huella histórica.
Análisis del subsuelo
Otro de los requisitos es el análisis del subsuelo, la elaboración de la documentación arqueológica necesaria y la redacción de un proyecto de ejecución completo. Este último será susceptible de contratación posterior por un importe estimado de 1.110.208,98 euros. Ambos contratos estarán financiados por el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
El pliego contextualiza que la "singularísima naturaleza" de las calles del casco histórico responde a siglos de transformaciones. Aunque el abastecimiento de agua no llegó hasta finales del siglo XIX y la pavimentación generalizada comenzó a principios del XX, la mayor parte de la fisonomía actual procede de actuaciones municipales de los años 60 y de sucesivas tareas de mantenimiento. La zona del Adarve Occidental, sin embargo, no ha contado hasta ahora con una reurbanización integral, circunstancia que se pretende corregir con este proyecto.
