287 mujeres inscritas en el sistema VioGén en Cáceres

A falta de formulismos, la incorporación del Ayuntamiento de Cáceres al sistema VioGén, que actualmente incluye a 287 mujeres “en seguimiento y bajo riesgo”, ya es una realidad; por lo que se creará una unidad especializada en violencia de género y se coordinarán actuaciones con otros cuerpos de seguridad.

Comisión territorial

Así lo han trasladado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, junto a la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Mujer del consistorio cacereño, Encarna Solís, tras la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, celebrada este viernes.

Por su parte, el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha congratulado de que Cáceres se integre en VioGén, ya que solamente había ocho capitales de provincia que no tenían firmado el convenio; entre ellas, las dos extremeñas: Cáceres y Badajoz.

¿Y Badajoz?

En cuanto a la incorporación del Ayuntamiento de Badajoz, Tena ha avanzado que no ha completado aún los trámites formales necesarios para su adhesión al sistema, por lo que en este momento solo Cáceres se encuentra en condiciones de incorporarse de forma inmediata.

El Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) es una herramienta creada por el Ministerio del Interior de España para proteger y hacer un seguimiento eficaz de las mujeres víctimas de violencia machista (y sus hijos e hijas) mediante coordinación institucional y valoración del riesgo.

Así, se formará a agentes de la Policía Local de Cáceres para que en coordinación con Policía Nacional hagan el seguimiento de las víctimas de violencia de género en riesgo bajo en Cáceres, que la edil ha cifrado actualmente en un total de 287. “Todas las herramientas que podamos facilitar para preservar la integridad de las víctimas, garantizar su seguridad y velar por sus vidas están ya listas para ponerse en funcionamiento”, ha señalado Solís.

Según ha explicado la concejala, el ayuntamiento ya cuenta con un coordinador y dos agentes formados y designados en exclusiva para trabajar dentro del Sistema VioGén, en colaboración directa con la Policía Nacional. “La formación está realizada, los agentes están preparados y lo que queda es un mero trámite administrativo. El compromiso del Gobierno municipal se ha materializado”, ha subrayado.

También ha recalcado que entrar en el sistema VioGén “ha sido una prioridad” para el equipo de Gobierno del popular Rafael Mateos. En los próximos días se firmará el convenio con la Delegación del Gobierno, donde quedarán detallados los pormenores de la intervención de los agentes locales en el sistema.

Demora en Cáceres

Preguntada por la demora en la adhesión al sistema de Cáceres, la edil ha expresado que "hemos realizado la formación de los agentes, la hemos designado y lo que queda es un mero trámite; lo que puedo decir es que nosotros lo hemos hecho. El por qué antes no lo habían hecho, pues tendrán que explicarlo ellos", ha matizado en alusión a gobiernos anteriores.

En la reunión en el TSJEx han participado, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno, la Secretaria General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, el General Jefe de Zona de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, la Inspectora Jefe de Policía Nacional, María Elisa Fariñas Abellán, así como miembros de la Administración de Justicia, Guardia Civil, Policía Local, etc.