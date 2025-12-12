Todas las actividades de Navidad en el Centro Comercial El Descubrimiento de Cáceres: fechas y horarios

El Centro Comercial El Descubrimiento ha anunciado su programación especial de Navidad 2025, una agenda que se desarrollará entre el 18 de diciembre y el 5 de enero y que incluirá propuestas solidarias, actuaciones musicales y actividades dirigidas al público familiar.

La programación arrancará el miércoles 18 de diciembre, a las 17.30 horas, con una merienda solidaria y un concierto navideño a cargo de los Ermitaños de la Paz, a beneficio de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar. En el transcurso de este acto está prevista también la entrega de la II edición de los Premios de la Asociación de Vecinos de la Avenida de Portugal.

Papá Noel en El Descubrimiento

El lunes 23 de diciembre, a partir de las 17.30 horas, Papá Noel visitará el centro comercial acompañado de sus elfos, en una actividad pensada especialmente para el público infantil.

Pasacalle y espectáculo infantil

La agenda continuará el 30 de diciembre con un pasacalle y un show infantil que contará con la actuación de la CCTT Espíritu Santo y un espectáculo de muñecos de la tele. Durante la jornada se ofrecerán también chocolate y dulces solidarios.

Cartel del Centro Comercial El Descubrimiento. / Cedida a El Periódico

La programación navideña se cerrará el 5 de enero, a las 12.30 horas, con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, una de las citas más esperadas por las familias.

Con esta programación, el Centro Comercial El Descubrimiento se propone ofrecer durante las próximas semanas un espacio de encuentro, ocio y solidaridad para celebrar la Navidad en Cáceres.