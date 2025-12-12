La adhesión de Cáceres al Sistema VioGén será inminente

Cáceres se adherirá de forma inminente al Sistema VioGén, una herramienta del Ministerio del Interior que integra a diversas instituciones para proteger a mujeres víctimas de violencia machista, evaluando el riesgo y proporcionando seguimiento y protección personalizada mediante alertas, escoltas o medidas de protección, incluyendo ahora a menores y ciberseguridad, con el objetivo de una respuesta nacional coordinada.

La noticia se venía anunciando desde hace meses. Cabe recordar que fue el PSOE quien impulsó una moción en el pleno del pasado mes de febrero (que fue aprobada) para iniciar los trámites oportunos para que la ciudad estuviese incluida en este protocolo, ya que la ciudad es una de las pocas capitales de provincia que todavía no está dentro.

Con fecha de enero de 2025, aseguraban que 273 mujeres de la ciudad contaban con orden de protección, de ellas 97 con valoración de riesgo no apreciado, 150 bajo, 25 medio y una con alta valoración. Todas ellas se encontraban protegidas por los agentes de la Policía Nacional.

La portavoz del GMS (Grupo Municipal Socialista) en el ayuntamiento ha querido agradecer a la Delegación del Gobierno en Extremadura por la rápida diligencia para que este sistema tenga cabida en la ciudad: "Ha sido gracias a ellos", concluye.