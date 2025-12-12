Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierre de una institución

El alcalde de Cáceres despide a Offipapel tras 38 años: "Gil Cordero te echará de menos"

Rafa Mateos reconoce la trayectoria y dedicación de Carlos Boticario, propietario de este histórico negocio cacereño, antes del cierre definitivo

Rafa Mateos, durante su visita a la papelería Offipapel de Gil Cordero.

Rafa Mateos, durante su visita a la papelería Offipapel de Gil Cordero. / Redes sociales

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La papelería Offipapel cerrará sus puertas a finales de 2025 tras casi cuatro décadas de actividad en la céntrica calle Gil Cordero de Cáceres. Bajo la dirección de Carlos Boticario, el establecimiento se ha consolidado como un referente del pequeño comercio y uno de los negocios más antiguos y emblemáticos de esta vía, destacando por su cercanía y atención personalizada.

Por ello, Rafa Mateos ha querido agradecer de forma personal a su propietario los años de dedicación: "Carlos lleva 38 años detrás del mostrador de Offipapel. Se dice rápido, pero es toda una vida dedicada a facilitarnos el día a día a quienes buscamos una cartulina a última hora o unos rotuladores especiales para un trabajo concreto", publicó el alcalde en sus redes sociales.

Referente para la ciudad

Durante décadas, Offipapel ha sido un punto de referencia para estudiantes, profesionales y familias en busca de material escolar, de oficina o productos de papelería especializados. Su cierre supondrá la pérdida de un establecimiento histórico, símbolo del trato cercano que caracteriza al comercio local.

“El pequeño comercio, qué necesario es. Disfruta de tu jubilación, Carlos. Gil Cordero te echará de menos”, añadió Mateos. Carlos Boticario se despide, pero deja un legado imborrable que clientes y vecinos recordarán con cariño: la dedicación y cercanía que hicieron de Offipapel algo más que una papelería.

