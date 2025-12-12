La Asociación de Reyes Magos de Cáceres cumple 15 años llevando ilusión a los que más lo necesitan

La “Asociación de Reyes Magos de Cáceres” (AREMA) cumple 15 años dedicada a llevar ilusión, apoyo y compañía a quienes más lo necesitan. Nacida con la vocación de que ningún niño se quede sin la magia de los Reyes Magos, la entidad ha ido ampliando su labor hasta convertirse en un verdadero motor solidario de la ciudad. Con el impulso de su Junta Directiva y el compromiso de sus socios, AREMA ha repartido en este tiempo más de doscientos mil euros en iniciativas destinadas a menores, familias vulnerables y entidades sociales que sostienen el bienestar de la comunidad.

Solidaridad, iniciativas y colaboraciones

A lo largo de su trayectoria, la asociación ha impulsado numerosas acciones que han marcado la diferencia en momentos decisivos. Entre los hitos más recientes se encuentra el apoyo a la Congregación de las Hijas de la Caridad, responsables del comedor social que diariamente atiende a decenas de personas en situación de precariedad. También en el ámbito internacional, AREMA ha querido extender su compromiso más allá de Cáceres, colaborando en la construcción de un orfanato en Uganda a través de la ONG Nafasi, y a la misión Santa Bakhita en Kenia para la protección y cuidado de niños afectados por conflictos.

Cena con los Reyes Magos / AREMA

La sensibilidad hacia las emergencias humanitarias forma igualmente parte de la identidad de la asociación. Muestra de ello fue la ayuda enviada a la Comunidad Valenciana tras los estragos de la DANA. En Cáceres, AREMA mantiene un firme compromiso con organizaciones que trabajan a diario con familias en riesgo, como el Banco de Alimentos —al que recientemente entregó dos mil litros de leche— o RedMadre Extremadura, que recibió potitos para atender a bebés de familias con escasos recursos.

Su labor también se centra en acompañar a niños que afrontan situaciones especialmente duras. La colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer ha permitido que varias familias disfruten de experiencias que alivian, aunque sea por un día, el peso de la enfermedad, como la reciente excursión al parque temático Puy du Fou. Otras iniciativas, como el apoyo a la carrera solidaria del Instituto NorbaCaesarina, la aportación para una órtesis gestionada por el Club Rotary o la excursión al pantano de Proserpina, completan un año de actividades que refuerzan el compromiso de AREMA con el cuidado emocional y la inclusión social.

Pero si hay una fecha que siempre ocupa un lugar especial en el calendario de la asociación es la festividad de los Reyes Magos. Cada enero, AREMA entrega regalos a alrededor de doscientos niños seleccionados por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, garantizando que los menores de las ludotecas municipales vivan la llegada de Sus Majestades como un día verdaderamente mágico. Un trabajo silencioso y constante que multiplica el impacto de la tradicional cabalgata y que mantiene viva la ilusión en los hogares donde más se necesita.

Cena con los Reyes Magos

En este espíritu de cercanía y celebración, la asociación prepara ya uno de los actos más esperados del año: la “Cena Solidaria con los Reyes Magos”, que tendrá lugar el próximo 4 de enero de 2026 en el Hotel Barceló V Centenario. En la última edición se batió el récord de asistentes y fueron muchos los niños que recibieron regalos especiales de Melchor, Gaspar y Baltasar. Este encuentro, que reúne a familias, colaboradores y amigos de la entidad, no sólo permite recabar fondos, sino que también crea un espacio para compartir y mantener viva la ilusión navideña, especialmente para los más pequeños. Es una noche donde la emoción se comparte, los niños viven momentos inolvidables y la comunidad demuestra una vez más que Cáceres sabe unirse para transformar vidas.

Puedes hacer tu reserva en la página de Dame Ticket: https://dameticket.com/eventos/cena-reyes-magos-caceres-2026; o a través del código QR que aparece en los carteles anunciadores.

AREMA invita a todos los vecinos y vecinas a participar en este evento y a seguir colaborando con una labor que, año tras año, ilumina la ciudad con solidaridad, esperanza y el brillo inconfundible de los Reyes Magos.

Agradecimiento sincero

Desde AREMA, agradecen profundamente a todas las familias, empresas y colaboradores que han aportado su granito de arena. Sin su apoyo, no sería posible continuar llevando la magia de los Reyes Magos a los hogares más desfavorecidos de Cáceres.

Para más información y colaborar con AREMA, visita www.aremacc.es.