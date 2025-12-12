Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cacereña Chloé Bird lleva su voz a la gala más musical de la historia de los Premios Forqué

La compositora actúa junto a Jeanette en uno de los duetos intergeneracionales de la XXXI edición de los galardones, que se celebrará en IFEMA Madrid

Chloé Bird.

Chloé Bird. / Cedida a El Periódico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La cantante y compositora extremeña Chloé Bird participa en la XXXI edición de los Premios Forqué, una gala que se celebra este sábado, 13 de diciembre, en el Palacio Municipal IFEMA Madrid y que ha pasado a la historia por ser la edición con mayor número de actuaciones musicales desde la creación de estos galardones.

Bird protagonizará uno de los momentos más destacados de la noche al compartir escenario con la mítica Jeanette, con quien interpretará uno de los temas más emblemáticos de su repertorio. Este dueto simboliza el espíritu de la gala, concebida como un homenaje melódico e intergeneracional al audiovisual español, uniendo voces de distintas épocas y estilos en un mismo escenario.

Chloé Bird.

Chloé Bird. / El Periódico

La presencia de Chloé Bird situará también a Extremadura en el centro de una de las citas más relevantes de la industria cultural española, en una ceremonia con figuras consagradas y nuevos referentes de la música nacional. Junto a ella, actuarán Amaral, Chanel, Elio Toffana, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal, en una sucesión de cinco duetos y una actuación en solitario que repasará canciones vinculadas al cine y la televisión.

Trayectoria

La gala apostará de forma decidida por la música como hilo conductor, convirtiéndose en la más ambiciosa en este apartado en sus 31 años de trayectoria. La unión de generaciones será una de las claves del espectáculo, con colaboraciones que han buscado tender puentes entre el pasado, el presente y el futuro de la música española.

En este contexto, Chloé Bird ha confirmado su posición como una de las voces más singulares y versátiles del panorama actual. Con seis discos de estudio publicados desde su debut en 2013 y más de un millón de reproducciones acumuladas en Spotify, la artista ha destacado por su capacidad para fusionar elementos clásicos y contemporáneos, así como por su virtuosismo al piano.

Su último trabajo, El surco de los días, segundo álbum en castellano, ha reflejado una etapa de madurez creativa y de búsqueda sonora que la ha llevado a actuar en escenarios nacionales e internacionales como WOMAD UK, la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, Contempopránea o BIME City, además de colaborar con la Orquesta RTVE y la Orquesta de Extremadura.

Los Premios Forqué, organizados por EGEDA, volverán a eunir al mejor talento del cine y el audiovisual español en una ceremonia presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán. En una noche marcada por la emoción y la música en directo, la actuación de Chloé Bird dejará, a buen seguro, patente el peso del talento extremeño en los grandes escenarios nacionales y su capacidad para dialogar de tú a tú con figuras históricas de la cultura popular.

