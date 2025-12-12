Cáceres pone cerco a los conductores irresponsables con controles reforzados de alcohol y droga para evitar los excesos en las cenas de Navidad

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado orden a la Policía Local de poner cerco a los conductores irresponsables con controles extraordinarios de alcoholemia y drogas para evitar los excesos en las cenas de empresa de Navidad. Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo local, Ángel Orgaz, durante la rueda de prensa de la junta de gobierno.

En este sentido, la intención es hacerlos coincidir con las comidas y cenas de empresa y amigos y, posteriormente, con las celebraciones propias de los días señalados en Navidad. A modo de ejemplo, solamente en la jornada de este pasado jueves se efectuaron 15 controles, de los que uno dio positivo en alcohol.

Todo el año

Cabe resaltar que estas pruebas se realizan durante todo el año de manera periódica, pero se refuerzan en esta época del año. El edil no ha especificado en qué puntos de la ciudad se van a llevar a cabo para que los conductores más irresponsables no conozcan ningún detalle, pero ha señalado que "hay algunas zonas muy obvias". Este jueves se ubicaron en lugares como las avenidas de España o Virgen de la Montaña.

Estas campañas extraordinarias son habituales en los momentos más destacados del año. Cabe destacar también que en otras fechas como la celebración de Extremúsika o los días de la Feria de San Fernando también suelen realizarse.

Últimos datos

En cuanto a la última campaña de control de alcohol que el consistorio ha informado hay que remontarse hasta el verano de 2023. Entre el 14 y el 20 de agosto, efectuaron estos exámenes en la campaña de vigilancia de la DGT con el objetivo de intensificar la vigilancia y poner de manifiesto el riesgo que supone el consumo de alcohol y drogas al volante. Durante esos días, se llevaron a cabo 20 controles en diferentes puntos de la ciudad a un total de 260 vehículos. Cinco fueron positivos. De las siete pruebas de droga, dos también lo resultaron.

Otro suceso

También, la Guardia Civil informó este jueves de la investigación penal al conductor de un camión que cometió un supuesto delito contra la seguridad vial al circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de diciembre en la autovía A-5 a la altura del término municipal de Puerto de Santa Cruz. La prueba arrojó una tasa de 1,25mg/l de alcohol en aire respirado, lo que supone multiplicar por ocho la máxima permitida. Mientras conducía, se salió de la calzada impactando contra una barrera de seguridad metálica.