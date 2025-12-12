Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas

La calle Gómez Becerra contará con un nuevo sistema de sombra destinado a reducir la exposición al sol y mejorar el confort de los peatones durante gran parte del año. El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha informado de que las obras darán comienzo en los próximos días, tras ser presentadas en la Comisión de Urbanismo, Patrimonio y Contratación.

Leal ha señalado que la instalación consistirá en una cubierta textil desmontable diseñada para integrarse en el entorno urbano y compatible con el tráfico rodado y las necesidades de emergencia. El concejal ha destacado que el sistema aporta protección sin comprometer la seguridad ni la visibilidad de la vía.

La intervención ha sido financiada íntegramente por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, con un importe de adjudicación de 175.000 euros (incluye la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la ejecución de las obras). El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

Una sombra tamizada que reduce el calor sin oscurecer la calle

El sistema se basará en una cubierta de módulos de PVC microperforado. Este material ofrece una alta resistencia al viento y permite generar una sombra tamizada, lo que reducirá la sensación térmica sin bloquear por completo la luz natural, creando una atmósfera más agradable para quienes transitan por la vía.

Los tonos elegidos para la cubrición textil se inspiran en la paleta cromática del entorno histórico de Cáceres, favoreciendo una integración visual coherente.

Estructura reversible y sin elementos permanentes

La instalación se sustentará sobre pórticos metálicos anclados mediante zapatas de hormigón armado de pequeña entidad. Cada soporte incluirá una pieza intermedia que permitirá desmontar el sistema cuando sea necesario, garantizando así la reversibilidad de la intervención y evitando elementos permanentes una vez retirada la estructura.