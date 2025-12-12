Cáceres creará una unidad especializada en violencia de género con agentes de Policía Local que ya han recibido la formación

La junta local de gobierno celebrada este lunes ha aprobado la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Cáceres para la incorporación de la Policía Local al Sistema VioGén. Concluye así este trabajo, que comenzó esta legislatura. El alcalde venía señalando desde el principio del mandato su intención de entrar en este sistema y ya este 2025 el Grupo Municipal Socialista sacó adelante una moción para impulsar la adhesión.

Para ello, se ha necesitado reestructurar la plantilla de agentes para crear una unidad especializada, y se han coordinado todos los sistemas informáticos con juzgados y el resto de cuerpos policiales. El ayuntamiento cuenta con un coordinador y dos agentes formados y designados en exclusiva para trabajar dentro del sistema en colaboración con la Policía Nacional.

Se trata de una herramienta del Ministerio del Interior que integra a diversas instituciones para proteger a mujeres víctimas de violencia machista, evaluando el riesgo y proporcionando seguimiento y protección personalizada mediante alertas, escoltas o medidas de protección, incluyendo ahora a menores y ciberseguridad, con el objetivo de una respuesta nacional coordinada.

Durante los últimos meses, los agentes de la Policía Local han recibido formaciones específicas en violencia de género, se ha producido la homologación para que puedan formar parte de este programa, se ha efectuado la reestructuración ya mencionada y se ha trabajado en coordinación con los sistemas informáticos de los juzgados y los de otros cuerpos de seguridad.