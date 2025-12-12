Una cruz en memoria de los caídos en la guerra sustituye a La Palmatoria en Cáceres

La decisión del Ayuntamiento de Cáceres de cambiar el nombre de la emblemática calle Pintores por Generalísimo Franco, refleja muy bien el cambio que comienza a operarse en España a partir de 1937. Fue en el mes de septiembre cuando el pleno, presidido por el entonces alcalde, Francisco Maderal Vaquero y los vocales Mariño, Muriel y Sánchez Manzano, adopta la decisión. Además de esta variación en la que por aquellos años se considera "la calle principal de Cáceres", en la misma sesión se acuerda sustituir en la plaza de América la escalinata que se conocía como La Palmatoria, por una cruz de piedra en homenaje a los caídos en la guerra de esta ciudad.

Inscripciones en la cruz

La cruz llevaría por un lado una inscripción que diría: A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por una España Una, Grande y Libre. Y por el otro, otra en la que se añadía: "18 de julio de 1936. Saludo a Franco. Arriba España". Sin embargo, el régimen de Franco quiso perpetuarse en otro de los centros más importantes de la capital cacereña: nuestra plaza Mayor. La fecha escogida fue el 1 de octubre, considerado por el sector nacional como el Día de la Victoria.

General Mola

Dicen las crónicas de aquella lluviosa mañana todo el pueblo de Cáceres expresó entusiásticamente su adhesión inquebrantable al Caudillo. En honor del general Mola, fallecido ese mismo año, fue descubierta una placa que a partir de entonces daría su nombre a la plaza Mayor.