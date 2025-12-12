Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Danza, cuentacuentos y ballet: Cáceres se llena de actividades navideñas el 12 de diciembre

Tanto el Ateneo como la Asociación de Vecinos de Aguas Vivas ofrecerán actividades navideñas para todas las edades, incluyendo danza creativa y cuentacuentos

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Propuestas para todos los públicos.

'Taller de Danza Creativa' en el Ateneo de Cáceres

El próximo 12 de diciembre, desde las 17.30 hasta las 18.30 horas, el Ateneo de Cáceres acogerá un Taller de Danza Creativa abierto al público. La actividad invita a explorar el movimiento y la expresión corporal en un ambiente dinámico y participativo.

La danza, además de ser una expresión artística, es una herramienta poderosa para el bienestar físico y emocional. Favorece la coordinación, la flexibilidad y la fuerza, pero también estimula la creatividad, mejora el estado de ánimo y ayuda a liberar tensiones. En entornos grupales, como este taller, la danza fomenta la comunicación no verbal y el sentido de comunidad, permitiendo que cada participante se exprese desde su autenticidad. Una oportunidad ideal para quienes quieran disfrutar de una experiencia enriquecedora.

'El Cascanueces' vuelve al Gran Teatro en la VIII Gala de Navidad del Conservatorio

El viernes 12 de diciembre, a las 20:00 horas, el Gran Teatro de Cáceres será el escenario de la VIII Gala de Navidad del Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero. En esta edición, el centro presentará una reposición de la versión adaptada para estudiantes del clásico ballet 'El Cascanueces', una obra emblemática de la Navidad que transporta al público a un mundo de fantasía a través de sus escenas más icónicas.

La gala ofrecerá la oportunidad de disfrutar del talento joven de la ciudad, destacando la importancia de la danza como herramienta educativa y artística. Más allá de su belleza escénica, la danza favorece la disciplina, la creatividad y la expresión personal, cualidades que se reflejarán en esta cuidada puesta en escena.

Cuentacuentos de Navidad en Aguas Vivas

El próximo 12 de diciembre, desde las 17.30 horas, la Asociación de Vecinos de Aguas Vivas celebrará una sesión especial de cuentacuentos de Navidad. La actividad está pensada para que los más pequeños disfruten de historias llenas de fantasía, valores y espíritu navideño, en un ambiente cercano y familiar.

Este encuentro pretende fomentar la lectura y la imaginación, además de ofrecer un espacio de convivencia vecinal en torno a la magia de los relatos navideños. Una cita ideal para comenzar a vivir la Navidad en comunidad.

TEMAS

