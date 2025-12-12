Los desalojados por la fachada de Aldea Moret no regresarán hasta que se acometa la obra: el ayuntamiento correrá con el coste y después pedirá el dinero a los vecinos

La mitad de las viviendas del bloque de la avenida Río Tíber de Cáceres cuya fachada entró en riesgo de colapso hace ahora casi dos semanas todavía siguen desalojadas. Cuatro de las ocho familias que tuvieron que abandonar sus hogares todavía están a la espera de que les llegue una solución habitacional duradera, mientras las otras cuatro recibieron el visto bueno el pasado martes (las de los pisos tercero y cuarto).

Pero al menos el ayuntamiento ha dado buenas noticias este viernes en la rueda de prensa de la junta local de gobierno. Tras constatarse en el informe técnico la urgencia y necesidad de la reparación, a la par que la imposibilidad de la comunidad de propietarios de poder llevar a cabo la rehabilitación de forma inminente, actuarán de forma subsidiaria para evitar que la fachada termine por colapsar. Hasta que no se ejecute, las otras cuatro familias no podrán regresar a sus viviendas.

Galería | Comienza el arreglo de la fachada de Aldea Moret en riesgo de colapso /

De forma subsidiaria

Esto quiere señalar que será el consistorio quien corra con los gastos de la obra para ejecutarla a la mayor brevedad posible, y que posteriormente intentará proceder al cobro de la reparación. Ángel Orgaz, el portavoz, ha incidido en que "lo prioritario ahora mismo es garantizar la seguridad cuanto antes". Ahora se está redactando un último informe para determinar cuál es la mejor forma de proceder con el arreglo. Hay dos opciones: pegar de nuevo la pared al encofrado del edificio u optar por un derrumbe total para levantarla de nuevo.

Jorge Valiente

Los obreros de una empresa especializada en construcción se encargaron de ofrecer una solución a la mayor brevedad posible. Apenas 48 horas después desde que se produjese el suceso, ya habían efectuado una solución temporal para tratar de contener la pared de ladrillo cara vista. Se instaló una estructura de tablones de seis metros de altura por 15 de ancho en la cara exterior del bloque uno del edificio para solventar temporalmente un problema que ha obligado a desalojar a los vecinos de ocho viviendas. Una vez se emplazó, se instalaron puntales para garantizar que se sostenga.