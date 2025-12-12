Encuentro navideño
La diócesis de Coria-Cáceres retoma su cita misionera con el Festival de Sembradores de Estrellas
Bajo el lema 'Tu vida, una misión', el Seminario Diocesano acogerá este sábado la primera cita del festival este sábado, mientras que la Catedral de Coria será la sede del segundo encuentro, ambos centrados en el compromiso misionero
La Delegación de Misiones de la diócesis de Coria-Cáceres ha anunciado la celebración del Festival de Sembradores de Estrellas 2025, que este año contará con dos convocatorias especiales y se desarrollará bajo el lema 'Tu vida, una misión', una invitación a descubrir que cualquier persona, desde su vida diaria, puede convertirse en una luz para los demás a través de gestos sencillos.
La primera cita tendrá lugar este sábado, a las 11:00 horas, en el Seminario Diocesano de Cáceres, donde niños, familias y catequistas participarán en una jornada festiva y misionera. El encuentro incluirá cantos, dinámicas y actividades que subrayan valores como la generosidad, el servicio y la caridad, con el objetivo de recordar que nadie debe quedar desatendido.
La segunda jornada, en Coria
Una semana después, el 20 de diciembre a la misma hora, la Catedral de Coria acogerá la segunda convocatoria del festival, también centrada en el lema de este año. Allí se retomará el gesto simbólico de “sembrar estrellas”, una tradición navideña que representa el envío misionero para llevar la luz de Jesús a cada rincón de la diócesis.
La Delegación de Misiones anima a parroquias, comunidades educativas, catequistas, familias y especialmente a los niños a participar en esta iniciativa que, año tras año, despierta ilusión y refuerza el compromiso misionero en toda la comunidad diocesana.
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
- Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
- El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres
- El centro de Cáceres se transforma: avanza la promoción de 17 nuevas viviendas al lado de Cánovas
- El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un 'pequeño empujón' para atraer más congresos
- Carlos Boticario, dueño de Offipapel en Cáceres, emocionado con las muestras de cariño recibidas: 'Han venido entre 400 y 500 personas a desearme una buena jubilación