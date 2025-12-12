La diócesis de Coria-Cáceres retoma su cita misionera con el Festival de Sembradores de Estrellas

La Delegación de Misiones de la diócesis de Coria-Cáceres ha anunciado la celebración del Festival de Sembradores de Estrellas 2025, que este año contará con dos convocatorias especiales y se desarrollará bajo el lema 'Tu vida, una misión', una invitación a descubrir que cualquier persona, desde su vida diaria, puede convertirse en una luz para los demás a través de gestos sencillos.

La primera cita tendrá lugar este sábado, a las 11:00 horas, en el Seminario Diocesano de Cáceres, donde niños, familias y catequistas participarán en una jornada festiva y misionera. El encuentro incluirá cantos, dinámicas y actividades que subrayan valores como la generosidad, el servicio y la caridad, con el objetivo de recordar que nadie debe quedar desatendido.

La segunda jornada, en Coria

Una semana después, el 20 de diciembre a la misma hora, la Catedral de Coria acogerá la segunda convocatoria del festival, también centrada en el lema de este año. Allí se retomará el gesto simbólico de “sembrar estrellas”, una tradición navideña que representa el envío misionero para llevar la luz de Jesús a cada rincón de la diócesis.

Cartel del festival para la edición de 2025. / Diócesis Coria-Cáceres

La Delegación de Misiones anima a parroquias, comunidades educativas, catequistas, familias y especialmente a los niños a participar en esta iniciativa que, año tras año, despierta ilusión y refuerza el compromiso misionero en toda la comunidad diocesana.