Un giro navideño en la peluquería 'Johnny García' en Cáceres: tres elfos y un Papá Noel alegran el barrio

La Navidad llegó por sorpresa a la peluquería Johnny García, en la avenida Virgen de la Montaña, cuando Fran Joseph Fernández, Rafa Morgado, René Torres y el propio Johnny García decidieron que su local no podía quedarse atrás en el ambiente festivo del barrio. Tras darse cuenta de que eran los únicos sin decoración, corrieron hasta el bazar de al lado y compraron, sin dudarlo, tres disfraces de elfo y uno de Papá Noel, dando así un divertido giro navideño a su jornada de trabajo.

"Es una locura, cualquier persona que pasa por la peluquería se le cae una sonrisa o nos saluda, tanto niños como mayores. Hay una conexión especial entre la gente y nosotros. Sin quererlo hemos creado una estrategia de marketing estupenda, no imaginábamos que sería tan original ni que llamaría tanto la atención", comenta Joseph.

"Me hace muchísima ilusión poder vestirnos así y trabajar de otra manera. Nos echamos unas risas y, además, conseguimos alegrarle el día a alguien y hacer que salga un poco de su rutina. Eso es lo que más disfruto", añade Rafa.

Primeros pasos

Por otro lado, el propietario ofreció un pequeño relato sobre la historia de la peluquería y recordó sus primeros pasos. "Abrí mi primera barbería hace siete años, justo enfrente del cine. Recuerdo que los primeros días fueron muy difíciles, pasé más de quince días sin que entrara un solo cliente. Finalmente, llegó mi primer cliente y, a partir de ese momento, el negocio comenzó a crecer rápidamente. Más adelante, abrí una segunda barbería y mantuve ambas hasta la llegada del COVID-19. Durante la pandemia, me vi obligado a cerrar la segunda y me centré en la primera que había abierto".

Codo con codo

"Hace aproximadamente tres años, nos mudamos a la dirección actual, en Virgen de la Montaña, número 15, porque la anterior se nos había quedado pequeña. Paralelamente, hace un año, junto con mi mujer, abrimos un negocio de estética. Hemos ido creciendo poco a poco, manteniéndonos firmes, trabajando codo con codo, aunque cada uno organiza su trabajo de manera independiente". Por último, aseguró que, de cara al futuro, su objetivo es seguir creciendo y contribuir al desarrollo profesional de sus compañeros.