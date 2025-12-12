La gran transformación del Geoparque de Cáceres hacia la modernización del turismo

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara ha completado el proceso de elaboración de su Informe Diagnóstico de Destino Turístico Inteligente (DTI), un documento que marca un hito en la modernización del modelo turístico del territorio y que lo acredita como Destino Turístico Adherido dentro de la Red DTI. Esta actuación se ha desarrollado con el impulso de la Diputación de Cáceres y en colaboración con SEGITTUR, entidad pública dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo.

Con la finalización de este diagnóstico, el Geoparque ha iniciado formalmente la implantación del modelo DTI, una metodología orientada a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los destinos turísticos mediante una estrategia basada en la gobernanza, la accesibilidad, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. El objetivo es elevar la calidad de los servicios ofrecidos tanto a los visitantes como a la población residente, fomentando además la participación ciudadana en la gestión del destino.

Diputación

La Diputación de Cáceres se encuentra adherida a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde el año 2020 y ostenta la figura de Entidad Promotora DTI desde enero de 2023, tras la firma del protocolo general de actuación con SEGITTUR. En virtud de este acuerdo, ambas entidades han asumido el compromiso de apoyar a los destinos de la provincia que deseen emprender su itinerario como Destino Turístico Inteligente, facilitando herramientas técnicas y estratégicas para su desarrollo.

Cabañas del Castillo, uno de los tesoros del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Esta actuación se ha enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Grand Tour Territorios UNESCO”, una iniciativa destinada a cohesionar el espacio turístico del arco central de la provincia de Cáceres, integrado por las Reservas de la Biosfera Tajo (Tejo) Internacional y Monfragüe, junto al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Actuaciones contempladas

Entre las 35 actuaciones contempladas en este proyecto se ha incluido el diagnóstico y el plan de acción DTI de los territorios UNESCO de la provincia, con el objetivo de vertebrar y equilibrar el conjunto del territorio, generar sinergias entre los distintos espacios y crear una propuesta turística coherente y de alto valor añadido. Según se ha señalado, esta estrategia contribuirá a mejorar la rentabilidad y competitividad del sector turístico y a afrontar el reto demográfico en el medio rural.

Todas las actuaciones del plan han contado con financiación del 100 por cien procedente de los Fondos de la Unión Europea Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinado a impulsar proyectos alineados con la transformación sostenible y digital del territorio.