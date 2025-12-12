Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La histórica senda de Cáceres (ahora reconvertida) que la Junta de Extremadura entrega al ayuntamiento

La Comisión de Urbanismo acepta la cesión gratuita del espacio

Galería | El nuevo carril bici de Cáceres que transforma las comunicaciones con el campus universitario ya rueda

Galería | El nuevo carril bici de Cáceres que transforma las comunicaciones con el campus universitario ya rueda

Galería | El nuevo carril bici de Cáceres que transforma las comunicaciones con el campus universitario ya rueda /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres cuenta con una senda histórica en las inmediaciones de la Ribera del Marco que ahora va a pasar a formar parte del ayuntamiento gracias a la cesión de la Junta de Extremadura.

En la Comisión de Urbanismo y Patrimonio recientemente celebrada se aprobó la aceptación de la cesión gratuita y entrega por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a favor del consistorio de la vía ciclista urbana y senda peatonal en el camino de Los Carboneros al campos universitario, para la conexión de la Ronda Puente Vadillo con la UEx.

En junio de 2023

Fue en junio de 2023 cuando se licitó el contrato de las obras por parte de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda por 1,3 millones de euros y la empresa Magenta SA se quedó con la obra por 1,1 millones.

La actuación contemplaba la construcción de un nuevo carril ciclopeatonal que conecte la Ronda Puente Vadillo y el campus universitario, así como una senda peatonal paralela, con el fin de “promover los desplazamientos peatonales como otra forma de movilidad activa, sostenible y saludable; también de prevenir que esta forma de desplazamiento no suponga la ocupación del carril ciclista”.

Con Salaya

La obra se aprobó cuando todavía el alcalde era Luis Salaya y pretendía alinearse con el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible y con los objetivos del programa de ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que contribuye a la “consecución de una transición energética limpia, la reducción de la contaminación y el ruido y a impulsar la movilidad sostenible”. Uno de los objetivos era minimizar los desplazamientos en vehículo privado y favorecer la movilidad sostenible con modos no motorizados.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, supone una reducción de los desplazamientos en vehículos particulares, lo que disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo de forma significativa a las ZBE de Cáceres. La sección, segregada del carril de circulación, está formada por un carril ciclista de doble sentido de 3 metros de ancho y una banda peatonal de 1,8 metros anexa a la zona ciclista. Se incluye también la instalación de alumbrado, plantación de arbolado y riego. Esta actuación cuenta con financiación de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

