Abogados y procuradores mutualistas de Cáceres exigen respuestas: "Toda una vida cotizando para esto"

La concentración convocada para este sábado en Cáceres por abogados y procuradores mutualistas extremeños ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de quienes cotizan en sistemas alternativos al RETA. Los profesionales afectados advierten que las pensiones que están percibiendo numerosos compañeros “no alcanzan niveles dignos” y quedan muy por debajo de las prestaciones del sistema público, además de carecer de mecanismos de actualización que permitan afrontar el encarecimiento del coste de la vida.

Abogados y procuradores cacereños explican que el sistema de mutualidades se creó como alternativa privada a la Seguridad Social, pero durante décadas “no ha existido un control efectivo por parte del Estado para garantizar que las prestaciones fueran equiparables”. Mientras que la pensión mínima pública ronda los 750 u 850 euros, hay jubilados de mutualidades que están cobrando 600 euros mensuales “o incluso menos”, sin pagas extra y sin mecanismo de revalorización anual.

La letrada y portavoz de los mutualistas afectados en Cáceres, María del Carmen Lucas, señala que esta ausencia de actualización está provocando situaciones "muy duras" entre quienes se jubilan y mantienen esa misma pensión durante décadas. "Si hoy un compañero se jubila con 600 euros, seguirá con esos 600 a los 80 o 85 años, aunque la vida sea mucho más cara". A su vez, muchos han visto cómo, a medida que se acercaban a la jubilación, las previsiones de pensión se reducían de forma drástica.

El Movimiento #J2

La movilización de este fin de semana en la calle San Pedro de Alcántara forma parte de la campaña impulsada por el Movimiento #J2, que reclama una integración voluntaria, justa y universal en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Concentración de mutualistas extremeños en Madrid, el pasado mes de febrero. / Cedida

El colectivo defiende que esta pasarela debe garantizar el reconocimiento íntegro de los años cotizados y ofrecer una reparación efectiva para todos los mutualistas, incluidos los pasivos (ya jubilados). Además, insisten en que las reivindicaciones “no responden a intereses personales, sino a un problema colectivo de enorme calado”.

Frentes abiertos

En la actualidad, se está tramitando el Congreso una proposición de ley destinada a regular esa transición, aunque el texto “ha presentado limitaciones que dejan fuera a parte del colectivo” y ha generado dudas sobre el modo en que deberían computarse los años cotizados en las mutualidades, aseguran los afectados.

Según exponen, la normativa general reconoce un día cotizado por cada día trabajado, incluso en contratos a tiempo parcial, mientras que la propuesta inicial "no ha equiparado de forma equivalente los periodos aportados a la mutualidad".

No obstante, los mutualistas son conscientes de que no se trata de una negociación sencilla debido a “la actual polarización en las Cortes” y al impacto económico que implicaría mover las aportaciones acumuladas en las mutualidades hacia la Seguridad Social. Aun así, consideran "imprescindible" que el proceso avance para evitar que más profesionales terminen recibiendo prestaciones muy inferiores a las del sistema público.