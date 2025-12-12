Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres

La Junta de Extremadura ha dado un nuevo paso en la transformación del antiguo hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres en el futuro Complejo Formativo de las Artes Escénicas. La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la resolución por la que se adjudica la redacción del proyecto integral de rehabilitación del edificio.

El contrato, dotado inicialmente con 602.991,54 euros, ha sido finalmente concedido a la empresa Reina Asociados Estudio, S.L.P., cuya propuesta resultó la mejor valorada. La adjudicación asciende a 482.300 euros (sin IVA) e incluye diversas mejoras contempladas en la oferta.

Los trabajos encargados incluyen la elaboración del proyecto de demolición, el estudio de detalle, el proyecto básico y de ejecución, así como los proyectos parciales de instalaciones. También comprende los estudios de seguridad y salud y su coordinación durante las distintas fases del diseño.

Plazos y trámites

Tal y como establece la resolución, a partir de su notificación se abre un plazo de 15 días hábiles para la presentación de un posible recurso especial en materia de contratación, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

La convocatoria para contratar estos trabajos se publicó el pasado 1 de junio, después de que se acordara destinar este inmueble a usos culturales y educativos. El procedimiento se tramitó por vía ordinaria y de forma anticipada en lo relativo al gasto, culminando con la celebración de la mesa de contratación el 14 de octubre.

Próximos pasos

Una vez concluida la fase de redacción del proyecto y los plazos legales, la Junta procederá a la licitación de las obras de rehabilitación, lo que permitirá avanzar hacia su transformación en sede de los Conservatorios de Música y Danza y de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Cáceres.