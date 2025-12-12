O los miércoles, o los sábados: el mercado franco de Cáceres no tendrá días extra en Navidad y los ambulantes tendrán que elegir qué día prefieren

No habrá días extra de mercadillo en Cáceres esta Navidad. La junta local de gobierno del ayuntamiento ya ha trasladado a la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex) las opciones que podrán manejar de cara a la elección de los días que prefieren celebrar el mercado franco en Vegas del Mocho durante las semanas de Nochebuena y Nochevieja.

Como es habitual, el mercado se celebra los miércoles. Este año, a pesar de que no será festivo porque coincidirá con los días 24 y 31 de diciembre, se ha tomado la decisión de ofrecer una alternativa a los vendedores ambulantes. El consistorio ha ofrecido la posibilidad de celebrarlos los sábados en lugar de los miércoles. Por ello, ahora la pelota está en el tejado de los empresarios, que tienen la opción de celebrarlos los días 27 de diciembre y 3 de enero si consideran que en esas fechas podrían tener más clientes.

Cabe recordar que fue la propia asociación la que solicitó al consistorio que hubiesen dos días más de venta además de los habituales. Pero el ayuntamiento ha denegado la posibilidad.