Solidaridad vecinal
Montesol prepara una merienda solidaria para encender la magia de la Navidad
El barrio cacereño convoca a las familias a una tarde benéfica a favor de Divertea y con recogida de juguetes para Cruz Roja Juventud
El barrio de Montesol, en Cáceres, se prepara para celebrar este domingo 14 de diciembre una merienda solidaria en el Parque Vía de la Plata, una cita que busca reunir a vecinos y familias en torno a la colaboración social y al espíritu propio de estas fechas. La iniciativa, organizada por la Asociación Vecinal Montesol, pretende ofrecer una tarde pensada para disfrutar, compartir y apoyar causas locales en un ambiente donde la magia de la Navidad adquiere un papel protagonista.
El evento, que tendrá lugar entre las 16:30 y las 20:30 horas, ofrecerá una merienda por 2,5 euros con chocolate, café con bizcocho, churros y migas extremeñas. A esta propuesta gastronómica se suman talleres infantiles, castillos hinchables, globos de los deseos, gominolas para los más pequeños y el encendido de las luces navideñas, un momento simbólico con el que el barrio dará la bienvenida oficial a la Navidad.
La jornada tendrá un marcado carácter solidario: la recaudación irá destinada a Divertea, la asociación que trabaja con personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias. Además, se habilitará un punto de recogida de juguetes para Cruz Roja Juventud, con el objetivo de que ningún niño o niña se quede sin regalo estas fiestas.
La asociación vecinal destaca que actividades como esta refuerzan la convivencia y recuerdan que la Navidad es también un tiempo para iluminar la vida de quienes más lo necesitan, especialmente en el entorno más cercano.
