'La teoría del levantamiento del velo': la doctrina que utiliza el PSOE de Cáceres para referirse a los cacharritos de Cánovas

La polémica por las atracciones que se han instalado en el Parque Gloria Fuertes del Paseo de Cánovas de Cáceres no cesa y el Grupo Municipal Socialista (GMS) sigue tratando de llegar hasta el final para conocer toda la verdad.

Aseguran que, tras varios meses solicitando el informe para conocer si el antiguo empresario de los cacharritos es deudor, este mismo miércoles les llegó un informe en el que se especifica que sí lo es. Los socialistas prefieren no desvelar el dato exacto de la cuantía, algo que sí realizó hace unos meses la portavoz de Unidas Podemos y le llevó a un conflicto judicial.

Eso sí, también remarcan que en el mencionado informe no se aclara si la deuda está fraccionada. Cabe recordar que, de esta forma, se consideraría que está al corriente del pago.

Ahora, el GMS se refiere a la instalación de las atracciones de este año a través de la 'teoría del lanzamiento de velo'. Cabe recordar que ya no están a su nombre, sino a otro. Esta doctrina es un concepto que permite ignorar la personalidad jurídica de una empresa para investigar fraude o abuso, como ocultar responsabilidades.

"En una junta local de gobierno del pasado 14 de marzo en el que el secretario general dice que si la regularización de la deuda de este señor no se ha producido, se puede entender la instalación de las atracciones y casetas dentro de la teoría del levantamiento del velo", reiteran.