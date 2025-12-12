Los últimos vecinos de Alto de Fuente Fría en Cáceres rechazan Aldea Moret como alternativa de vivienda

El conflicto inmobiliario en la calle Alto de Fuente Fría de Cáceres parece no tener fin. La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 sigue intentando llegar a un acuerdo con los últimos residentes de esta vía para comprar sus viviendas, que serán demolidas para crear un corredor verde. Es una de las condiciones para que las empresas pertenecientes puedan desarrollar hasta 415 viviendas en la avenida de Cervantes.

Última novedad

La última novedad, que fue abordada en la Comisión de Urbanismo y Patrimonio de este jueves en los ruegos y preguntas, es la negativa de los vecinos de esta zona a la alternativa de vivienda que se les ha propuesto para abandonar sus casas. La oferta era irse a la barriada de Aldea Moret, algo que han rechazado de facto, mientras las negociaciones siguen su curso.

La situación para algunos de ellos se está convirtiendo en insoportable, pues necesitan irse de sus viviendas, aunque no lo harán a cualquier precio. La intención de los pocos que todavía permanecen allí es que se les abone un precio justo por sus casas, donde muchos de ellos han crecido y vivido durante décadas.

Listos para las demoliciones en los Altos de Fuente Fría / Carlos Gil

Parque fluvial

Esta adquisición de viviendas es fundamental. LandCo, promotora de vivienda del Banco Santander, es la que está desarrollando el proyecto. Necesita entregar al Ayuntamiento de Cáceres 51.620 metros cuadrados de suelo gratis y libres de cargas y ocupantes en la zona para la creación, si todo va según lo previsto y el Plan Director de la Ribera del Marco lo estima, de un parque fluvial. El objetivo de este recinto es el disfrute de la ciudad y la conservación del patrimonio. LandCo habla de un doble beneficio para la ciudad: más viviendas libres y protegidas y la recuperación del entorno de la Ribera.

Construcción de viviendas

Mientras tanto, las obras para la construcción de las viviendas ya cumplen varios meses en marcha. Las máquinas comenzaron los trabajos de urbanización el pasado verano en una parcela ubicada entre los institutos Javier García Téllez y Al-Qázeres, en una zona privilegiada de la ciudad, entre la avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco. En esta AIU, además de participar LandCo, se encuentran el ayuntamiento y una serie de empresas interesadas en explotar el terreno.

Carlos Gil

Primera fase

Actualmente, el proyecto está inmerso en una primera fase de trabajos para acometer la urbanización de los terrenos a cargo de la empresa Araplasa. Para ello, se adentraron en la parcela una serie de máquinas hace cuatro meses e iniciaron los movimientos de tierra. Cabe destacar que esta primera fase de las obras tiene un plazo de ejecución de doce meses, por lo que hasta el mes de junio no está previsto que se empiecen a levantar los edificios. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de simultanear las obras de edificación para acortar de forma importante la entrega de las primeras viviendas.

56.000 metros cuadrados

LandCo ya ha anunciado que la promoción de viviendas dispondrá de 56.025 metros cuadrados de techo residencial para crear un total de 415 viviendas. El suelo se dividirá en ocho inmuebles distintos separados por viales de sentido único que bordearán todas las edificaciones. Tres de ellos serán propiedad del ayuntamiento, cuatro serán de LandCo y solamente una pertenecerá a varios propietarios que no están especificados en los planos.