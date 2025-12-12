'Veredarte', premio Escuela de Talento de la Diputación de Cáceres con una propuesta para revitalizar la cultura rural
El proyecto de Mara Amo, enfocado en llevar microteatro, cine y exposiciones a los pueblos, fue elegido entre 17 iniciativas de jóvenes talentos de la UEX y la región
La estudiante de Filología Hispánica Mara Amo se ha alzado con el premio de la segunda edición de la Escuela de Talento de la Diputación de Cáceres y la FEUP gracias a su proyecto 'Veredarte', un innovador plan para combatir la brecha cultural y la despoblación en el entorno rural.
'Veredarte' busca reactivar espacios públicos en desuso de los municipios con una programación dinámica de microteatro, cine, exposiciones y talleres. El jurado destacó su modelo de gestión cooperativo que implica a los propios habitantes y permite replicar la iniciativa en distintas localidades.
Mara Amo fue premiada con una beca de 1.000 euros durante el acto de clausura, donde la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, felicitó a los 17 jóvenes participantes, en su mayoría estudiantes de la UEX, por los proyectos presentados, que abarcaron temáticas como deporte, salud, oratoria, tecnología y sostenibilidad.
Gutierrez Morán destacó además el impacto transformador de esta iniciativa: "La Escuela de Talento es un claro ejemplo de cómo la apuesta en valor del potencial humano puede generar soluciones innovadoras para afrontar los retos de nuestra provincia. Estos proyectos son el cambio social y económico que queremos para nuestro territorio".
Gutiérrez también se refirió a los siguientes pasos que pueden ir dando “estos nuevos talentos”, destacando instrumentos que la Diputación pone a su disposición, como es la Agencia de Empleo, “acercaos a ella porque veréis que vais a encontrar acompañamiento personalizado y apoyo para emprender a través de un equipo de orientación profesional, así como contactos con empresas”, señaló la diputada, según informa la institución provincial en nota de prensa.
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
- Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
- El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres
- El centro de Cáceres se transforma: avanza la promoción de 17 nuevas viviendas al lado de Cánovas
- El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un 'pequeño empujón' para atraer más congresos
- Carlos Boticario, dueño de Offipapel en Cáceres, emocionado con las muestras de cariño recibidas: 'Han venido entre 400 y 500 personas a desearme una buena jubilación