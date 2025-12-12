'Veredarte', premio Escuela de Talento de la Diputación de Cáceres con una propuesta para revitalizar la cultura rural

La estudiante de Filología Hispánica Mara Amo se ha alzado con el premio de la segunda edición de la Escuela de Talento de la Diputación de Cáceres y la FEUP gracias a su proyecto 'Veredarte', un innovador plan para combatir la brecha cultural y la despoblación en el entorno rural.

'Veredarte' busca reactivar espacios públicos en desuso de los municipios con una programación dinámica de microteatro, cine, exposiciones y talleres. El jurado destacó su modelo de gestión cooperativo que implica a los propios habitantes y permite replicar la iniciativa en distintas localidades.

Mara Amo fue premiada con una beca de 1.000 euros durante el acto de clausura, donde la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, felicitó a los 17 jóvenes participantes, en su mayoría estudiantes de la UEX, por los proyectos presentados, que abarcaron temáticas como deporte, salud, oratoria, tecnología y sostenibilidad.

Gutierrez Morán destacó además el impacto transformador de esta iniciativa: "La Escuela de Talento es un claro ejemplo de cómo la apuesta en valor del potencial humano puede generar soluciones innovadoras para afrontar los retos de nuestra provincia. Estos proyectos son el cambio social y económico que queremos para nuestro territorio".

Gutiérrez también se refirió a los siguientes pasos que pueden ir dando “estos nuevos talentos”, destacando instrumentos que la Diputación pone a su disposición, como es la Agencia de Empleo, “acercaos a ella porque veréis que vais a encontrar acompañamiento personalizado y apoyo para emprender a través de un equipo de orientación profesional, así como contactos con empresas”, señaló la diputada, según informa la institución provincial en nota de prensa.