Más de 2.500 cenas navideñas: el Auxilio Social de Cáceres llevó esperanza a las familias en plena Guerra Civil

Las comidas navideñas del Auxilio Social durante la Guerra Civil buscaban mantener la unión y la esperanza, entregando alimentos como azafrán, almejas y filetes de lomo de cerdo a las familias

Reparto de conservas y pan en la región desde 1936 hasta 1938.

Reparto de conservas y pan en la región desde 1936 hasta 1938. / Campúa

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En diciembre de 1938, en plena Guerra Civil, Cáceres vivía una mezcla de incertidumbre y rigidez cotidiana. A pesar de la escasez y de las dificultades propias del conflicto, las instituciones locales intentaban mantener ciertos gestos de solidaridad que ofrecieran algo de consuelo a la población. Entre ellas, el Auxilio Social desempeñaba un papel central, organizando iniciativas destinadas a cubrir necesidades básicas y sostener el ánimo de quienes atravesaban momentos especialmente duros.

Más de 2.500 cenas a familias necesitadas

En aquella Nochebuena de 1938, la organización llevó a cabo una de sus acciones más destacadas: la entrega de más de 2.500 cenas a familias necesitadas de la ciudad. A pesar de las limitaciones del momento, el menú sorprendía por su variedad y por el esfuerzo logístico que debió suponer. Las raciones incluían arroz, salchichas y pimientos, acompañados de productos entonces valiosos y difíciles de reunir, como el azafrán, las almejas, el bacalao y filetes de merluza o pescadilla. También se distribuyeron filetes de lomo de cerdo y patatas fritas, un complemento que aportaba una sensación de abundancia excepcional para la época.

Preservar la sensación de normalidad y celebración

Este gesto no solo pretendía aliviar el hambre, sino también preservar, aunque fuese por una noche, la sensación de normalidad y de celebración. Las comidas navideñas entregadas por el Auxilio Social se convirtieron en un recordatorio de que, incluso en tiempos de conflicto, la comunidad buscaba mantenerse unida y encontrar motivos para la esperanza.

