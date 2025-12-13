Nuestro pasado
Más de 2.500 cenas navideñas: el Auxilio Social de Cáceres llevó esperanza a las familias en plena Guerra Civil
Las comidas navideñas del Auxilio Social durante la Guerra Civil buscaban mantener la unión y la esperanza, entregando alimentos como azafrán, almejas y filetes de lomo de cerdo a las familias
En diciembre de 1938, en plena Guerra Civil, Cáceres vivía una mezcla de incertidumbre y rigidez cotidiana. A pesar de la escasez y de las dificultades propias del conflicto, las instituciones locales intentaban mantener ciertos gestos de solidaridad que ofrecieran algo de consuelo a la población. Entre ellas, el Auxilio Social desempeñaba un papel central, organizando iniciativas destinadas a cubrir necesidades básicas y sostener el ánimo de quienes atravesaban momentos especialmente duros.
Más de 2.500 cenas a familias necesitadas
En aquella Nochebuena de 1938, la organización llevó a cabo una de sus acciones más destacadas: la entrega de más de 2.500 cenas a familias necesitadas de la ciudad. A pesar de las limitaciones del momento, el menú sorprendía por su variedad y por el esfuerzo logístico que debió suponer. Las raciones incluían arroz, salchichas y pimientos, acompañados de productos entonces valiosos y difíciles de reunir, como el azafrán, las almejas, el bacalao y filetes de merluza o pescadilla. También se distribuyeron filetes de lomo de cerdo y patatas fritas, un complemento que aportaba una sensación de abundancia excepcional para la época.
Preservar la sensación de normalidad y celebración
Este gesto no solo pretendía aliviar el hambre, sino también preservar, aunque fuese por una noche, la sensación de normalidad y de celebración. Las comidas navideñas entregadas por el Auxilio Social se convirtieron en un recordatorio de que, incluso en tiempos de conflicto, la comunidad buscaba mantenerse unida y encontrar motivos para la esperanza.
