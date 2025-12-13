Más atractivo, más comercio y más vida: Cáceres invierte en su centro histórico

El centro histórico de Cáceres se sitúa en el eje de la estrategia municipal para revitalizar el comercio local con dos actuaciones complementarias que suman casi 400.000 euros de inversión y que buscan mejorar tanto la imagen urbana como el confort de una de las zonas más transitadas de la ciudad. La rehabilitación de fachadas comerciales en varias calles emblemáticas y la instalación de una gran cubierta textil de sombra en Gómez Becerra forman parte de una misma hoja de ruta orientada a reactivar la actividad económica del casco antiguo.

El Ayuntamiento impulsa así la primera gran actuación de rehabilitación comercial del mandato de Rafa Mateos, con un proyecto que pone el foco en calles clave como Pintores, Paneras, Moret y San Pedro, consideradas estratégicas por su condición de eje de acceso a la ciudad monumental y su peso en la vida comercial y turística.

Rehabilitación para recuperar atractivo comercial

La intervención en las fachadas cuenta con un presupuesto cercano a los 400.000 euros y se articula a través de un contrato dividido en dos lotes. El primero contempla la mejora estética y funcional de los locales comerciales, con actuaciones adaptadas al estado de cada establecimiento para favorecer su integración urbana y su papel como soporte de actividad económica.

El proyecto parte del diagnóstico de una situación marcada por la pérdida de atractivo comercial, el aumento de locales vacíos y la escasa iniciativa privada en el centro histórico. Frente a ello, el Ayuntamiento plantea una actuación integral que permite eliminar elementos discordantes, renovar rótulos, mejorar acabados y recuperar una imagen homogénea que refuerce el comercio tradicional y haga más atractiva la zona para nuevos negocios.

Sombra y confort para una calle clave

De forma paralela, la calle Gómez Becerra incorpora un sistema de sombra textil desmontable destinado a reducir el calor y mejorar el confort de los peatones durante gran parte del año. La actuación, financiada íntegramente por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, cuenta con un presupuesto de 175.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, señala que la instalación "aporta protección frente al sol sin comprometer la seguridad, la visibilidad ni el funcionamiento de la vía". El sistema se basa en módulos de PVC microperforado, que generan una sombra tamizada y permiten el paso de la luz natural, reduciendo la sensación térmica sin oscurecer la calle.

Intervenciones reversibles y respetuosas

La cubierta se apoya en una estructura metálica ligera, diseñada para ser completamente desmontable una vez finalizada la temporada estival. Los tonos elegidos se inspiran en la paleta cromática del entorno histórico, garantizando una integración visual coherente y respetuosa con el paisaje urbano.

Ambas actuaciones comparten un objetivo común: reforzar el centro histórico como motor del comercio en Cáceres, mejorando la calidad del espacio público, incentivando el tránsito peatonal y creando un entorno más atractivo para vecinos, turistas y comerciantes. El Ayuntamiento apuesta así por una intervención urbana que combina rehabilitación, sostenibilidad y actividad económica para devolver protagonismo al corazón comercial de la ciudad.