Comida ONCE Cáceres: hermandad, Santa Lucía y el valor de una institución clave en España

La ONCE ha celebrado en Cáceres, como es tradición cada 13 de diciembre, la festividad de su patrona, Santa Lucía, una fecha muy señalada que sirve también como antesala de la Navidad. La conmemoración ha reunido a afiliados, trabajadores, pensionistas y amigos del colectivo en una comida de hermandad celebrada en el Hotel Barceló V Centenario, en un ambiente marcado por el carácter festivo y la convivencia.

La jornada se ha enmarcado en el amplio programa de actos que la ONCE ha desarrollado en toda España en torno a Santa Lucía, con galas, encuentros, oficios religiosos y reconocimientos a la antigüedad laboral, reforzando así los lazos internos de una organización con una fuerte implantación social y territorial.

Las autoridades

En el encuentro de Cáceres han estado presentes la directora de la ONCE en la ciudad, Isabel Góngora, así como el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega, y el subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz, entre otras autoridades, que han querido acompañar al colectivo en una de sus citas más simbólicas del año.

La ONCE celebra su comida de Santa Lucía en Cáceres / Carlos Gil

Más allá del carácter festivo, el acto ha servido para poner de relieve la importancia de la ONCE en España como una de las principales entidades sociales del país. Desde su creación, la organización ha desempeñado un papel esencial en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad visual y otras discapacidades, convirtiéndose en un referente de cohesión, igualdad de oportunidades y compromiso social.

La celebración de Santa Lucía ha vuelto así a reflejar el espíritu de la ONCE: una institución que combina tradición, solidaridad y una labor diaria que trasciende lo asistencial para formar parte activa de la vida social y económica del país.