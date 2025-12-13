Cáceres analiza el impacto de las redes sociales en la salud sexual de las chicas jóvenes

El Espacio para la Creación Joven (ECJ) de Cáceres acoge este viernes la segunda edición del Encuentro Intergeneracional sobre Salud Femenina, una iniciativa impulsada por el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) que cuenta con la participación de su directora general, Raquel Martín.

El encuentro reúne a cerca de medio centenar de personas, entre ellas alumnado de los ciclos formativos de Promoción de Igualdad de Género, Integración Social y Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Al-Qazeres, además de representantes de distintas asociaciones de la ciudad.

Durante su intervención, Raquel Martín defiende la necesidad de fomentar la igualdad y prevenir la violencia desde la raíz, poniendo el acento en la educación y la información como herramientas clave. La directora general subraya la importancia de acabar con la "desinformación sobre nuestros cuerpos, la falta de autonomía o los tabúes que aún persisten".

Asimismo, señala que "no podemos hablar de erradicar violencias si no hablamos antes de respeto y de igualdad", e insta especialmente a la población joven a adquirir herramientas que permitan "identificar qué es una relación sana, entender la salud sexual como un derecho y detectar a tiempo conductas que no se deben tolerar".

Tras el éxito de la primera edición, celebrada el pasado año en Badajoz, el IJEX replica ahora el formato en la capital cacereña, manteniendo a las mismas ponentes que participaron en aquel primer encuentro. La jornada se concibe como un "espacio seguro" para compartir experiencias y reflexionar sobre cuestiones a menudo invisibilizadas como la menstruación, la menopausia o la salud mental.

El programa cuenta con la participación de dos referentes nacionales en el ámbito de la salud con perspectiva de género. Por un lado, interviene la doctora Miriam Al Adib Mendiri, ginecóloga y obstetra, fundadora de MiriamGine y reconocida con diversos premios nacionales. Raquel Martín destaca su labor divulgativa, especialmente necesaria frente a los riesgos asociados a las redes sociales y la violencia digital, y señala que "su trabajo en estos canales es crucial porque, usando un lenguaje cercano y claro, ha conseguido llegar a la población joven".

La jornada incluye también la participación de Ana Yáñez Otero, psicóloga sanitaria, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología, que aporta una visión especializada sobre la salud sexual y emocional desde una perspectiva integral y de género.