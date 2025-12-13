Pórtico navideño
Cáceres da la bienvenida a la Navidad con pregón y villancicos tradicionales
El periodista y doctor en Turismo, Juan Francisco Rivero Domínguez, fue el pregonero en la tradicional ceremonia celebrada en la Concatedral de Santa María
La asociación Belenista de la diócesis de Coria-Cáceres celebró este sábado el Pórtico de la Navidad 2025, el acto religioso con el que se da inicio oficialmente a las celebraciones navideñas en la capital cacereña.
El evento tuvo lugar en la Concatedral de Santa María, donde se ha llevó a cabo un acto religioso en el que no faltó el tradicional pregón de la Navidad. En esta ocasión, el encargado fue Juan Francisco Rivero Domínguez, doctor en Turismo y periodista, quien destacó la importancia de estas fechas como un tiempo de encuentro, solidaridad y conservación de las tradiciones culturales.
La velada estuvo amenizada por la Asociación Cultural Coro Rociero de Cáceres, que interpretó villancicos tradicionales, creando un ambiente festivo y participativo entre los asistentes. Entre ellos, se encontraban representantes del Ejecutivo local, como el concejal de Cultura, Jorge Suárez, y el concejal de Turismo, Ángel Orgaz.
Juan Francisco Rivero, pregonero
Natural de Hinojal (Cáceres), Rivero es doctor en Turismo y periodista, con una extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación, el turismo cultural y la promoción de Extremadura dentro y fuera del país. Su perfil académico y profesional lo ha convertido en una referencia destacada del sector.
El presidente de la Asociación Belenista, Jorge Rodríguez Velasco, subrayó tras la designación la idoneidad del nombramiento, la tratarse de "un experto que conoce en profundidad la realidad de nuestra tierra y sus tradiciones, y que puede ayudarnos a unir el sentido más hondo de la Navidad, el nacimiento de Cristo, con el valor de nuestro patrimonio cultural y con la manera en que la sociedad actual vive y se reconoce en estas fiestas".
