La Novena de Beethoven une música, danza y patrimonio en el corazón de Cáceres

El casco histórico de Cáceres se ha convertido este sábado en un gran escenario al aire libre para acoger el espectáculo 'En torno a la Novena de Beethoven: reconstruyendo la humanidad', una ambiciosa propuesta cultural que ha reunido a más de 200 profesionales y ha convertido la ciudad monumental en un recorrido artístico y musical cargado de simbolismo europeo.

La iniciativa, organizada en el marco de las actividades de impulso a la candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura, ha apostado por la participación ciudadana y la reflexión sobre la condición humana y el significado de Europa en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos.

Decenas de artistas españoles y portugueses —entre músicos, coros, bailarines, intérpretes y voluntariado— han participado en una experiencia en la que también ha habido espacio para el folklore extremeño.

Una de las actuaciones integradas en la Novena Sinfonía de Beethoven. / Carlos Gil

Entre las formaciones implicadas han colaborado músicos de la Universidad de Évora, la Orquesta del Romanticismo de Almendralejo, el Coro de Cámara de Extremadura, el Coro Contrapunto de la Facultad de Formación de Salamanca y el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Luis Piñero de Cáceres, entre otras formaciones.

Dos pases

El evento se ha desarrollado en dos pases, a las 13:00 y a las 16:20 horas, con un recorrido musical por algunos de los enclaves más emblemáticos del centro histórico. En ambas convocatorias, el primer movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven ha partido desde la iglesia de San Juan y ha continuado por San Mateo, Santo Domingo y Santiago, integrando en cada espacio música, danza y distintas performances artísticas.

La obra, distribuida por movimientos entre los distintos escenarios, ha trasladado su mensaje de fraternidad y esperanza, adaptado a un lenguaje artístico actual y cercano.

La cultura como eje de la ciudad

Durante la presentación del evento, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, subrayó la importancia de esta jornada como un espacio para "repensar quiénes somos como humanidad", utilizando la danza y la música para expresar el sentido de Europa. Por su parte, el director teatral escocés Simon Sharkey, responsable artístico del proyecto, defendió el uso del arte como lugar de encuentro y oportunidad, destacando la vigencia del mensaje de Beethoven en tiempos convulsos.

Con esta propuesta, Cáceres volvió a situar la cultura en el centro de su estrategia de ciudad, demostrando su capacidad para acoger proyectos de gran formato y fuerte carga simbólica.