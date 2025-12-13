Cáceres sale a la calle para reivindicar la paz y el diálogo entre religiones

La XXIV edición de la Marcha por la Paz ha vuelto a llenar de mensajes de convivencia las calles del centro de Cáceres este sábado. La cita, impulsada por una amplia red de comunidades religiosas, busca reafirmar el valor del diálogo interreligioso y la convivencia pacífica.

Al evento han acudido entre 500 y 600 personas, según datos de la diócesis de Coria-Cáceres. Junto a esta entidad, la marcha ha estado encabezada por la Comunidad Bahá’í de Extremadura, la Comunidad Budista Monasterio el Olivar del Buda, la Comunidad Islámica de Cáceres, la Iglesia Evangélica El Puente, Juventud Con Una Misión Cáceres y la parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres.

La marcha, que estaba prevista para comenzar a las 18.00 horas desde el paseo de Cánovas —tras una concentración previa junto a la estatua de Gabriel y Galán—, arrancó con unos minutos de retraso y recorrió de forma conjunta la avenida de España hasta llegar al Quiosco de la Música, en un gesto simbólico de unidad frente a un contexto internacional marcado por los conflictos y la inestabilidad.

Símbolos de unidad

Durante el trayecto, los participantes portaron banderas y pancartas con mensajes a favor de la paz, el entendimiento y la convivencia, visibles a lo largo de todo el itinerario y reflejando el lema de esta edición, ‘¿Queremos la Paz?’, que invitaba a la ciudadanía a reflexionar sobre su papel en la construcción de un mundo más pacífico.

Participantes de la marcha portan pancartas con mensajes a favor de la paz y la convivencia. / Carlos Gil

Una vez en el Quiosco de la Música, se procedió a la lectura del manifiesto por la paz en árabe y en castellano, elaborado de forma conjunta por las distintas comunidades religiosas participantes.

Apoyo de otras entidades

Además, la marcha contó con la colaboración de distintas entidades sociales y juveniles, como la Asociación DYA Extremadura, Parroquias Trébol, Juventud Estudiante Católica (JEC) Cáceres o el Grupo Scout Alezia, que se sumaron a una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, independientemente de su creencia o procedencia.