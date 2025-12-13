De la exaltación al cuestionamiento: la evolución del legado de Franco en la sociedad española

La percepción social y política de Francisco Franco y de su legado ha experimentado una transformación profunda en España desde 1937 hasta la actualidad. Un cambio que no ha sido lineal ni homogéneo, sino marcado por el contexto histórico, el poder institucional y la evolución democrática del país. El artículo sobre la decisión del Ayuntamiento de Cáceres de renombrar la calle Pintores como Generalísimo Franco constituye un ejemplo revelador de cómo comenzó a construirse, en plena Guerra Civil, una memoria oficial destinada a exaltar al nuevo régimen y a su líder.

A partir de 1937, en los territorios controlados por el bando sublevado, la figura de Franco se ha presentado como símbolo de orden, salvación y unidad nacional. Las decisiones municipales de la época, como la adoptada en Cáceres en septiembre de ese año, reflejaron una adhesión institucional que iba más allá de lo administrativo. Cambiar el nombre de la principal calle de la ciudad por el de Generalísimo Franco o sustituir espacios públicos por monumentos con inscripciones como "Una, Grande y Libre" formó parte de un proceso consciente de sacralización del poder.

Estas actuaciones han evidenciado cómo el régimen ha utilizado el espacio urbano como herramienta de propaganda. Calles, plazas y monumentos se han convertido en escenarios de legitimación política, donde la memoria de los vencedores se ha impuesto como relato único.

La dictadura y la normalización del franquismo

Durante los casi cuarenta años de dictadura, la percepción pública de Franco ha estado fuertemente condicionada por la censura y la educación oficial. El Caudillo ha sido presentado como artífice de la paz, garante de la estabilidad y figura paternal del Estado. La inauguración de placas, cruces y homenajes, como la dedicada al general Mola en la plaza Mayor de Cáceres en 1937, ha reforzado esa visión heroica y épica del régimen.

En este periodo, la disidencia ha sido silenciada y la memoria de las víctimas del bando perdedor ha quedado excluida del espacio público y del discurso oficial. La percepción dominante no ha sido tanto el resultado de un consenso social como de una imposición política.

Con la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la Transición, España ha optado por una vía de reconciliación basada en el silencio institucional sobre el pasado. Durante décadas, la figura de Franco ha permanecido en un terreno ambiguo: retirada del poder, pero aún presente en símbolos, nombres de calles y monumentos.

La sociedad ha convivido con ese legado sin un debate profundo, priorizando la estabilidad democrática. La percepción ha comenzado a diversificarse, pero sin una revisión estructural del franquismo en el espacio público.

Ha sido ya en el siglo XXI cuando la percepción sobre Franco ha cambiado de forma más visible. Las leyes de memoria histórica y democrática han impulsado la retirada de símbolos franquistas y han abierto un debate social sobre el significado de mantener homenajes a una dictadura. Franco ha dejado de ser, para una parte mayoritaria de la sociedad, una figura neutral o lejana, para convertirse en símbolo de represión, ausencia de libertades y violencia política.

Decisiones como revertir nombres de calles o contextualizar monumentos no han sido meros gestos administrativos, sino expresiones de una nueva sensibilidad social que ha reclamado una memoria más inclusiva y crítica.

Así, desde 1937 hasta hoy, la percepción de Franco y su legado ha pasado de la exaltación oficial y el culto al líder a la controversia pública y la revisión histórica. El caso de Cáceres ilustra ese recorrido: lo que en su día se ha considerado un acto de adhesión entusiasta al Caudillo hoy se interpreta como un reflejo de la imposición ideológica de un régimen autoritario.

La evolución de estas percepciones no solo habla de Franco, sino de la propia madurez democrática de la sociedad española, cada vez más dispuesta a mirar su pasado con espíritu crítico y a replantearse qué valores merecen ocupar el espacio público.