El Gobierno de España compensa con 288.000 euros los descuentos del autobús urbano de Cáceres

El Gobierno de España ha concedido al Ayuntamiento de Cáceres una subvención de 288.403,94 euros para financiar los descuentos aplicados en el transporte público colectivo urbano durante el primer semestre de 2025, según ha recogido el Real Decreto 1124/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Ayuda otorgada

La ayuda, otorgada de forma directa por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha tenido como finalidad compensar la rebaja mínima del 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete sencillo, que el consistorio ha aplicado entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2025.

Cinco ciudades

Cáceres ha sido una de las cinco ciudades beneficiarias de este régimen excepcional de subvenciones, junto a Ourense, Badajoz, La Línea de la Concepción y Gandía. El real decreto ha justificado la concesión directa por razones de interés público, social y económico, al haberse aplicado los descuentos sin que estos ayuntamientos pudieran acogerse a las ayudas estatales previstas con anterioridad para el transporte urbano.

Autobús urbano de Cáceres. / EP

Subvenciones

La norma ha señalado que el objetivo de estas subvenciones ha sido doble: por un lado, fomentar el uso del transporte público como alternativa sostenible en la movilidad cotidiana y, por otro, reducir el impacto económico del transporte en las familias, en un contexto de encarecimiento sostenido de los costes energéticos y de los combustibles.

El real decreto ha condicionado la concesión de la ayuda a que el Ayuntamiento de Cáceres disponga de un Plan de Movilidad Sostenible, coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Este requisito ha situado la subvención dentro de un marco de planificación orientado a garantizar la viabilidad del servicio y su calidad a medio y largo plazo.

Abono anticipado

El pago de la subvención se ha previsto mediante un único abono anticipado, sin exigencia de garantías, una vez se dicte la resolución de concesión por parte de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. A cambio, el Ayuntamiento deberá presentar una cuenta justificativa en el plazo máximo de tres meses desde la notificación, acreditando que los fondos se han destinado efectivamente a financiar los descuentos aplicados.

La normativa ha establecido que la subvención es compatible con otras ayudas públicas o privadas, siempre que no se supere el coste real de la actuación subvencionada, y ha fijado un régimen de reintegro total o parcial en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas.