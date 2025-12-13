El Gran Teatro de Cáceres acoge la Zambomba 'Algaravía' este sábado 13 de diciembre con Carmen la Parreña

Opciones para todas las edades en la ciudad este fin de semana.

La magia flamenca de la Zambomba 'Algaravía' llega al Gran Teatro

Este sábado 13 de diciembre, a las 20.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres se llenará de arte y tradición con la Zambomba Navideña Algaravía, un espectáculo flamenco familiar dirigido por la bailaora pacense Carmen la Parreña. La propuesta, reúne sobre el escenario a un nutrido elenco de artistas extremeños, cantaores y cantaoras, guitarristas, violonchelista y percusionistas que llevarán al público a un viaje por los cantes, los toques y los bailes propios de estas fechas tan entrañables.

El baile flamenco, de la mano de Carmen la Parreña, será el hilo conductor de este espectáculo de 75 minutos que promete emoción, tradición y un ambiente festivo para todos los públicos.

El Palacio de los Golfines de Abajo acoge un taller infantil navideño

La Fundación Tatiana celebrará este fin de semana un Taller Infantil: Navidad con los 5 sentidos. La actividad gratuita, tendrá lugar en el Palacio de los Golfines de Abajo de 11.00 a 13.00 horas.

El taller, impartido por el equipo de 'Espacio Infantil El Camino', propone a los más pequeños una experiencia sensorial y creativa diseñada para fomentar el juego libre, la curiosidad y la exploración. Los niños y niñas recorrerán cinco estaciones sensoriales especialmente preparadas para activar el tacto, el olfato, el oído, la vista y el gusto, descubriendo texturas, aromas y sonidos propios de estas fechas.

Con materiales naturales y sostenibles, y un ambiente cuidado y festivo, la actividad busca ofrecer un espacio de disfrute, aprendizaje y magia navideña para todas las familias que se acerquen.

El Gran Teatro acoge la Gala de Navidad de la 'Escuela de Baile Mara Palacios'

Este domingo 14 de diciembre, a las 16.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres será el escenario de la Gala de Navidad de la Escuela de Baile Mara Palacios, un espectáculo que reúne danza flamenca, danza urbana y danza oriental interpretadas por los alumnos y alumnas de esta reconocida escuela cacereña.

Una tarde llena de arte, ilusión y esfuerzo, donde el público podrá disfrutar del talento y la dedicación del alumnado en una propuesta variada y llena de energía. La Navidad estará presente en cada coreografía, inundando los distintos estilos de danza y música que dan forma a este espectáculo festivo y familiar.

Una oportunidad para celebrar el espíritu navideño a través del baile y acompañar a los jóvenes artistas en un escenario tan emblemático como el Gran Teatro.