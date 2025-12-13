El hospital que levantó Cáceres en el siglo XIX: el Virgen de la Montaña, de 71.876 pesetas a símbolo de ciudad

El Hospital Provincial Virgen de la Montaña ha sido mucho más que un edificio sanitario. Ha sido un eje del crecimiento urbano, un refugio en tiempos de epidemias y un lugar profundamente ligado a la memoria colectiva de Cáceres. Su historia se ha remontado a comienzos del siglo XIX, cuando la ciudad llegó a contar con hasta 92 pequeños hospitales con funciones asistenciales muy diversas, desde el aislamiento de enfermedades infecciosas hasta la atención a pobres o expósitos.

El 7 de febrero de 1835, la Junta Superior de Calidad ha decidido crear el Hospital Civil y Provincial de la Milagrosa, Virgen de la Montaña, que se ha ubicado inicialmente en el convento de San Francisco. Aquel primer hospital ha llegado a disponer de capacidad para 800 enfermos o personas necesitadas, aunque pronto se ha revelado insuficiente.

La epidemia de cólera de la década de 1850 ha puesto en evidencia las graves carencias del antiguo convento para la atención sanitaria. La aprobación de la Ley de Sanidad de 1855 ha impulsado una nueva visión más moderna y, en 1859, se ha planteado por primera vez la construcción de un hospital de nueva planta a las afueras de la ciudad.

El proyecto original ha resultado inviable por su elevado coste, que superaba los siete millones de reales. Hasta cinco propuestas diferentes han sido descartadas por falta de financiación. Mientras tanto, las condiciones del hospital de San Francisco se han deteriorado hasta tal punto que, según los informes de la época, las enfermedades contraídas dentro del centro resultaban más graves que las de la población general.

Un hospital moderno para su tiempo

Las obras del nuevo Hospital Provincial han comenzado finalmente en 1884. El presupuesto inicial ha sido de 50.000 pesetas, una cifra que se ha incrementado hasta las 71.876 pesetas tras introducir mejoras estructurales, como el uso de armazón de hierro en lugar de madera. El edificio ha sido inaugurado en 1892 y proyectado por el arquitecto Emilio María Rodríguez García, también autor de la iglesia de San Eugenio en Aldea Moret.

El proyecto del Hospital Provincial / El Periódico

Con más de 20.000 metros cuadrados, el Virgen de la Montaña se ha concebido como un hospital avanzado para su época, con salas de aislamiento, maternidad, separación por sexos y una organización clínica inédita hasta entonces en la ciudad. Se han empezado a registrar historiales médicos, muchos de ellos conservados hoy en el archivo provincial, entre los que destacan los de los soldados ingresados tras la guerra de Cuba en 1898.

Durante décadas, el hospital ha sido clave en la atención sanitaria y en el desarrollo urbano de Cáceres. Miles de cacereños han pasado por sus salas, convirtiéndolo en la mayor obra pública del siglo XIX en la ciudad. A lo largo de los años, se han barajado múltiples futuros para el edificio, desde hotel de lujo hasta centro comercial o residencia, sin llegar a concretarse.

Cuando ha cerrado en octubre de 2019, parecía poner punto final a su historia asistencial. Sin embargo, apenas cinco meses después, el Virgen de la Montaña ha reabierto de forma excepcional para acoger a pacientes de covid de toda la provincia. En solo 48 horas, el hospital ha vuelto a la vida y ha funcionado durante dos meses, siendo considerado por los especialistas como una pieza clave para evitar el colapso sanitario.

En la actualidad, el edificio ha funcionado como Punto de Atención Continuada, pero su etapa sanitaria ha llegado definitivamente a su fin. El Hospital Provincial se prepara ahora para una nueva vida vinculada a la cultura, cerrando un capítulo esencial de la historia de Cáceres sin olvidar el legado de un espacio que, durante más de un siglo, ha cuidado y salvado a generaciones enteras.

Precisamente, la Junta de Extremadura ha dado un nuevo paso este viernes, 15 de diciembre, en la transformación del antiguo hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres en el futuro Complejo Formativo de las Artes Escénicas. La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la resolución por la que se adjudica la redacción del proyecto integral de rehabilitación del edificio.

El contrato, dotado inicialmente con 602.991,54 euros, ha sido finalmente concedido a la empresa Reina Asociados Estudio, S.L.P., cuya propuesta resultó la mejor valorada. La adjudicación asciende a 482.300 euros (sin IVA) e incluye diversas mejoras contempladas en la oferta.

Los trabajos encargados incluyen la elaboración del proyecto de demolición, el estudio de detalle, el proyecto básico y de ejecución, así como los proyectos parciales de instalaciones. También comprende los estudios de seguridad y salud y su coordinación durante las distintas fases del diseño.

Tal y como establece la resolución, a partir de su notificación se abre un plazo de 15 días hábiles para la presentación de un posible recurso especial en materia de contratación, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.