Gastronomía urbana
El Jincho de Orcasitas hace parada en Cáceres y se rinde a la carne a la brasa de este conocido restaurante
El rapero madrileño, icono de la cultura urbana, ha elegido una tapería parrilla al carbón de la ciudad para una visita que no ha pasado desapercibida
Cáceres acaba de sumar una visita inesperada a su particular álbum de momentos virales. El rapero El Jincho, una de las figuras más reconocibles -y controvertidas- del panorama urbano español, ha hecho parada en la ciudad y lo ha hecho en un lugar donde la carne, el fuego y el producto son los verdaderos protagonistas: la tapería parrilla al carbón Dediez situada en la avenida Ruta de la Plata, 46, en el centro comercial El Farallón (encima del Supercor) y que gestiona el reconocido chef cacereño Miguel Zapata.
La presencia del artista no ha pasado desapercibida. Su nombre arrastra cientos de miles de seguidores, millones de visualizaciones y una biografía que combina luces y sombras. De Orcasitas al foco mediático, El Jincho se ha convertido en una 'estrella marginal' que ha hecho de su historia personal -marcada por un pasado delictivo, el abandono escolar y la redención a través de la música- un relato de autenticidad que conecta con una audiencia masiva.
Pero esta vez, lejos de escenarios y micrófonos, el protagonista ha sido el plato.
Carne, fuego y una experiencia cuidada
El restaurante elegido responde a una filosofía clara: pasión por la carne, el buen comer y el vino, heredada de una familia dedicada desde hace años al sector de la gastronomía. El proyecto nació con la idea de ofrecer una experiencia completa, desde el producto hasta el servicio, y con un elemento diferenciador muy concreto: la maduración en seco (dry aged).
En su cámara especializada reposan algunos de los cortes más selectos —solomillo, entrecot, T-bone, ribeye o tomahawk— procedentes de razas como Angus, Rubia Gallega o Wagyu. Un proceso controlado de temperatura y humedad que aporta terneza y un sabor intenso, antes de pasar por la parrilla al carbón de encina, seña de identidad de la casa.
Al frente de la cocina está el chef y socio fundador Miguel Zapata, que junto a su equipo cuida cada elaboración con respeto absoluto al producto. La experiencia se completa con un equipo de sala profesional y cercano, pensado para que la comida no sea solo una degustación, sino un recuerdo.
Un personaje que no deja indiferente
El Jincho —rapero dcon álbumes como La Gente Fuerte o Presidente— ha construido su fama tanto por su música como por su discurso sin filtros. En entrevistas recientes ha hablado abiertamente de su pasado, de su familia y también de sus posiciones políticas, llegando a declarar su simpatía por Vox en una conversación en el canal La Hora de Padri, unas palabras que generaron un notable revuelo en redes sociales.
Lejos de ocultar su historia, el artista ha insistido en que no se siente orgulloso de la delincuencia, pero sí del camino recorrido. “Estoy orgulloso de lo que soy ahora”, ha afirmado en programas como La Resistencia, donde volvió a mostrar esa mezcla de crudeza y carisma que le caracteriza ante el también mediático David Broncano.
Cáceres, también en el mapa urbano
La visita del rapero refuerza una idea cada vez más evidente: Cáceres también forma parte del circuito donde gastronomía, cultura urbana y redes sociales se cruzan. Un almuerzo puede convertirse en contenido, una parrilla en escenario y un restaurante en punto de encuentro entre mundos aparentemente lejanos.
Esta vez, el fuego fue de encina, la carne madurada y el invitado, uno de los nombres más comentados del rap español actual. En Cáceres, incluso las visitas más inesperadas saben a brasa.
