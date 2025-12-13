Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Malestar entre los ambulantes porque Cáceres no les permite dos mercadillos extra: "No lo comprendemos, teníamos buena armonía estos últimos meses"

El presidente de la asociación de empresarios, Julián Cruz, pide al ayuntamiento que recapacite en su decisión

Mercado franco.

EL PERIÓDICO

Ángel García Collado

Cáceres

"Pedimos dos mercadillos extraordinarios y nos dicen que no. Queremos dinamizar el mercado franco de Cáceres y nos lo impiden". Así de tajante habla el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, tras la decisión del Ayuntamiento de Cáceres de no permitir la celebración de dos mercados francos extra durante esta próxima Navidad.

"Ya han tomado la decisión. Estamos presionando para que recapaciten en su decisión. Tenemos mucho malestar ahora mismo", explica Cruz. El consistorio les ha ofrecido la posibilidad de elegir entre celebrar los mercadillos de la semana de Nochebuena y Nochevieja el miércoles o el sábado, mientras lo que ellos querían era poder hacerlo ambos días.

"No comprendemos esta actitud del ayuntamiento, con la buena armonía que veníamos teniendo en los últimos meses", sentencia Cruz, visiblemente afectado por la decisión. "Estábamos dispuestos a ir los días 24 y 31 de diciembre, arriesgando nuestra vida en las carreteras en días señalados, solo porque Cáceres es un gran sitio", asegura.

"Nuestro malestar proviene porque la tasa de venta ambulante en Cáceres es la más alta que pagamos en toda la región. Y encima no nos dejan estos mercadillos, con lo bien que nos podrían venir. Así es imposible", finaliza Cruz.

