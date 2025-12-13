Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar

Ya lo dijo Antonio González Riscado, el alcalde de Cedillo: "Hasta que el puente no esté construido, yo voy a pensar que algo puede salir mal. Es lo que nos ha ocurrido siempre". Las máquinas que estaban realizando movimientos de tierra para crear el puente sobre el río Sever se han retirado y la obra ha sufrido un nuevo retraso. Según ha podido saber este diario, al ser un viaducto internacional necesita más trámites burocráticos de lo habitual. El proyecto está actualmente en los servicios jurídicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, que deberán redactar un informe y tendrá que ser firmado por el ministro Óscar Puente. Este paso es necesario para efectuar el pago a la empresa adjudicataria de las obras (la portuguesa Alexandre Barbosa Borges), que tuvo que frenar en seco sus avances y enviar las máquinas de vuelta a sus instalaciones la pasada semana. Además, el asunto se ha tratado en los medios portugueses de forma errónea, lo que ha obligado a la Cámara Municipal de Nisa a lanzar una nota de prensa para desmentir una información publicada en el diario Nascer do Sol.

Trámite burocrático

Así lo informa el propio Riscado. Cuando el regidor de Nisa, José Dinis Serra, le informó de los problemas que se estaban produciendo en la construcción del puente, el alcalde cedillero se movilizó para tratar de conocer qué estaba ocurriendo. Contactó con el diputado cacereño César Ramos, quien le puso al tanto de la situación. Una vez que Óscar Puente firme ese informe favorable, las obras se retomarán. Se desconoce el tiempo que puede durar este trámite burocrático, aunque no debería prolongarse demasiado en el tiempo porque el viaducto debería estar concluido y abierto al tráfico durante el próximo verano para cumplir con los plazos de los fondos europeos del Mecanismo de Transformación y Resiliencia.

Difusión en medios lusos

Sin embargo, la mayoría de los problemas han venido ocasionados por la información difundida en medios portugueses. Aseguraban que la empresa adjudicataria "se había retirado del concurso por la revisión al alza de los costes" y que, tras las elecciones del 12 de octubre (Autárquicas), el proyecto "había caído estrepitosamente" por la imposibilidad de materializar las obras en plazo. Sin embargo, desde Nisa han salido al paso para asegurar que nadie "ha dejado caer" el proyecto del puente: "Esa información revela desconocimiento técnico y ligereza periodística, ya que el proceso se encuentra activo, en curso y depende de requisitos legales y diplomáticos que exceden del ámbito municipal".

Galería | La frontera de Iberdrola en Cedillo /

¿Obra embargada?

El diario luso también hablaba de que la obra estaba embargada, algo que habría confirmado José Dinis Serra, y que no se conocía cuando sería retomada. También inciden en que han desmontado el campamento de obra y retirado operarios y maquinaria. Esto último sí sería cierto, ya que estarían a la espera de que se pudieran efectuar los pagos para continuar con la obra, pero Nisa niega cualquier tipo de embargo y anuncia que denunciará al autor de la noticia y al propio medio de comunicación ante las autoridades competentes por la difusión de información falsa, la imputación indebida de declaraciones y el daño reputacional causado a las instituciones implicadas: "Las declaraciones atribuidas son enteramente falsas y su inclusión en el texto constituye una distorsión inadmisible de la verdad que no puede relativizarse como un error periodístico menor".

Paso a paso

Por ello, en defensa de la verdad, han explicado paso a paso lo que está ocurriendo actualmente. Nisa cuenta que el inicio de la ejecución de la obra depende exclusivamente del cumplimiento de la aprobación formal del proyecto por ambas partes contratantes y de la posterior notificación internacional, condición legal indispensable para el inicio de la fase de ejecución. El proyecto se encuentra aprobado por el Gobierno luso y está a la espera de las diligencias por parte del Reino de España.

Carlos Gil

Además, aseguran que existe una articulación fructífera con la Dirección Regional de Conservación de la Naturaleza y de los Bosques en el ámbito de la Declaración de Impacto Ambiental que establece como condicionante previa un documento inprescindible para la tala de alcornoques y encinas. Inciden en la buena relación institucional con entidades españolas como el Ayuntamiento de Cedillo, la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y la Representación Diplomática de Portugal en Madrid, y concluyen señalando los vínculos con la Comisión Nacional de Seguimiento de los fondos europeos, dando cuenta de los avances procedimentales del proyecto.

Dinero

Otra de las cuestiones destacadas de forma equivocada en la noticia es la relacionada con el dinero. La Unión Europea financió el proyecto en casi doce millones de euros, y los otros ocho eran aportados por la Cámara Municipal de Nisa. Hablaban de que, actualmente, no disponían de ese dinero. Sin embargo, está aprobado que este año se iban a abonar cuatro millones de euros y el próximo 2026 se pagarían los otros 14.

El puente

La construcción del puente contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Actualmente, solo se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante 36 horas consecutivas siempre que el Ayuntamiento de Cedillo se encargase de controlar la seguridad.