El número PI 'oculto' en la Concatedral de Santa María de Cáceres: un hallazgo que pasó desapercibido durante décadas

A lo largo de gran parte de nuestra vida hemos visitado muchos edificios, considerados históricos, que guardaban en su interior infinidad de detalles que no estaban fácilmente a la vista. Gracias a variados informadores hemos podido conocer objetos y espacios que por uno u otro motivo habían sido ocultados a la gran mayoría, por desconocimiento, seguridad o simple comodidad. Y en una pequeña cantidad hemos sido nosotros mismos quienes hemos sido los afortunados de descubrir estos elementos, eso si hace algún tiempo con las pertinentes anotaciones y acompañantes.

De esta manera aparentemente tan sencilla hemos podido formar un amplio archivo que ha dado pie a la creación de alguna publicación, además de conocer elementos arquitectónicos ocultos, que en alguna rehabilitación han dado facilidades para dar seguridad a determinados edificios.

En esta ocasión vamos a referirnos brevemente a uno de los edificios más significativos de nuestra ciudad y símbolo del fervor de los ciudadanos desde hace muchos siglos. Nos referimos a la Santa Iglesia Concatedral de Santa María. “Fue (Santa María) desde la Reconquista (siglo XIII) la parroquia mayor de Cáceres, a la que el municipio acudió periódicamente desde su constitución a practicar sus devociones, sin que me conste la causa de tal prioridad, como no fuese la de ser el único templo cristiano existente a la sazón en el recinto amurallado de la Villa.

Concatedral de Santa María de Cáceres en el pasado. / El Periódico

Debió de edificarse en los tres años que, a partir de la segunda reconquista de ésta (año de 1169 por Fernando II) estuvo en poder de los cristianos y bien pudo construirse en ese corto periodo de tiempo, teniendo en cuenta parte de lo que hoy mide, pues por el testero S. E. lugar que abarcaba el espacio que medía desde la capilla del Santo Crucifijo a la del baptisterio, ambas exclusive, y poca más anchura que la de la nave de la Epístola. Los motivos arquitectónicos y epigráficos que restan en el lienzo de la parroquia que da al jardín “primitivo cementerio”, acusan esa antigüedad, y la cita que más de una vez hizo de ella don Alfonso IX en el Fuero que dio a la Villa, a raíz de la reconquista, la confirman”. (Publio Hurtado Pérez. 1915).

Una suerte

Tuvimos la enorme suerte de conocer en el año 1995 a D. Elías Diéguez Luengo, maestro, corresponsal, escritor e investigador del conjunto megalítico de Valencia de Alcántara, donde vivió gran parte de su vida, habiendo nacido en Trujillo el 23 de diciembre de 1913. Es cierto que mantuvimos una relación fluida telefónicamente, donde nos fuimos intercambiando diferentes informaciones de temas que a los dos nos gustaban sobre nuestra querida tierra extremeña. Incluso llegamos a intercambiarnos diferentes publicaciones del interés de ambos. De los muchos temas que llegamos a tratar, nos sorprendió cuando nos descubrió la existencia del número PI, es decir 3,1416 perfectamente “camuflado” en la Concatedral de Santa María de nuestra ciudad.

Así ha sido el estrem¡no del himno en la Concatedral de Santa María / Jorge Valiente

Confesó nuestro inquieto amigo que hacía más de veinte años que había descubierto dicho elemento, manifestándolo en varias ocasiones a determinados sacerdotes de su entorno cercano de amistad. Tan mágico número se presenta en una colorida vidriera de variados círculos, que existe en mencionado templo, y que según sus propios datos de información fue construido en pleno siglo XVI. Lo esotérico es lo oculto, lo reservado. Bueno, pues ahora vamos a tratar del denominado número de oro, base de trabajos importantes que los artistas de todos los tiempos han utilizado para realizar sus obras de arte, pero que lo han mantenido oculto, para no ser tachados de geómetras en lugar de artistas.

Rosetón en Santa María. / Alonso Corrales Gaitán

Todos, ya desde la Escuela, hemos conocido el número PI, es decir el conocido 3,1416, que es la relación de la circunferencia al diámetro. Pero muy pocos saben es el valor del número de oro llamado también Sección Aurea y Divina Proporción. El número de oro está presente en la Naturaleza, en la espiral de los caracoles, en el tallo del peral y del manzano, en las flores de cinco hojas. El número de oro se representa por 1´618, y se puede obtener dividiendo la altura de una persona por la distancia del ombligo al suelo y también sale de dividir la longitud de la primera falange de un dedo por la segunda y ésta por la tercera. El número de oro sale de dividir la diagonal de cualquier pentágono por el lado.

Vidriera. / Alonso Corrales Gaitán

Y el símbolo ya conocido por Pitágoras, es la estrella de cinco puntas. Bella estrella que, curiosamente forma parte de las banderas de más de cuarenta naciones y modernamente aparece hasta en el escudo de la Comunidad de Madrid, donde pueden verse siete estrellas, la estrella del número de oro, pentacle o pentáculo se llama. Desde las pirámides hasta los modernos edificios, el número de oro, la divina proporción está presente, no solo en la Naturaleza, sino en multitud de obras humanas.

Concatedral de Santa María en Cáceres. / Turismo de Cáceres

Nuestro pintor el Divino Morales, utilizó el número de oro en casi todas sus pinturas. También está presente en las Meninas y en el Guernica, en el Paul Valrey y hasta en las sinfonías del Divino músico sordo. Hace algunos años el profesor Rof Carballo (1905-1994) en un artículo del ABC afirmaba que el número de oro se encontraba en todas las obras de arte, no solo en el cuerpo humano, sino en la Naturaleza, entre ellos la espiral de los caracoles y que unos sabios norteamericanos han descubierto en el cerebro y el corazón humano, unas hondas que se pueden detectar por los ordenadores, ondas en espiral como las de los caracoles, donde aparece el número de oro.

La letra griega

Nuestro querido amigo Elías nos descubrió este magnífico tema, que nosotros desconocíamos a pesar de visitar cientos de veces, quizás miles, dicho templo desde el año 1980. Descubriendo que el 3,1416 es un número irracional representado por la letra griega Phi en honor del escultor griego Fidias (algebraico irracional). En pocas ocasiones se representa con la letra griega Tau, la vigesimosegunda de su alfabeto. A ella también se refiere Euclides en varias ocasiones (300-265). O Luca Pacioli en 1509 matemático y teólogo italiano. Así como en 1525 Alberto Durero, motivo por la que la denominaban espiral de Durero.

Concatedral de Santa María de Cáceres en el pasado. / El Periódico Extremadura / Fotos antiguas de Cáceres

Lamentablemente nuestro querido y generoso amigo D. Elías Diéguez Luengo fallecería el 31 de julio del año 1998, y de aquella enriquecedora amistad nos quedan una decena de conversaciones, varias notas,así como una publicación muy interesante, todo lo cual nos llevó a descubrir infinidad de curiosidades, además de este tema referido a nuestra querida Concatedral de Santa María. Pero evidentemente el caso del número de oro no es lo único que contiene el primer templo de nuestra histórica ciudad. Dejaremos para mejor ocasión el tratar de otros elementos que contiene tan magnifica edificación, tales como la cripta de los Blázquez, el aljibe que se ha olvidado, las zonas huecas, el rostro pétreo discreto, los diferentes objetos enterrados con sus propietarios, el enterramiento masificado, el cuadro injustamente castigado, o las inscripciones, etc.

Desgraciadamente no todos los datos de nuestra ciudad monumental aparecen en las publicaciones oficiales conocidas, sin embargo, gracias a esos testigos discretos se pueden recoger noticias e información que no se valora lo suficiente por historiadores o escritores, y que de no darse a conocer pueden llegar a desaparecer con el inexorable paso del tiempo. Tenemos la obligación moral de divulgar todo esto. Cáceres tiene mucho que ofrecer al mundo, más de lo que está estrictamente recogido de manera oficial.¿Queremos darlo a conocer?

Alonso J. R. Corrales Gaitán Investigador.