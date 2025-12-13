Josefinas, Carmelitas, Diocesano, San Antonio y el Sagrado dan la bienvenida al Adviento en Cáceres

Bajo el lema ‘Tu vida, una misión’, Cáceres ha inaugurado este sábado una nueva edición del Festival de Sembradores de Estrellas, centrado en el compromiso misionero durante el periodo navideño.

La primera de las dos citas del evento, celebrada en la capital cacereña, ha dado comienzo a las 11.00 horas en el Seminario Diocesano con la participación de catequistas, familias y niños de varios centros educativos de la ciudad: Sagrado Corazón, Josefinas, Carmelitas, Diocesano y San Antonio.

El encuentro incluye cantos de villancicos, dinámicas y distintas actividades con las que se celebra el envío misionero de los niños que "siembran estrellas" por la ciudad, al tiempo que se refuerzan valores como la generosidad, la caridad y la convivencia, con el objetivo de recordar que nadie debe quedar desatendido.

Un grupo de niños cantando villancicos durante el encuentro. / Carlos Gil

Segunda cita en Coria

La segunda convocatoria tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre en la Catedral de Coria, también a partir de las 11:00 horas, donde se dará continuidad a este gesto misionero tan vinculado a la Navidad.

Se trata de una iniciativa organizada por la Delegación de Misiones de la diócesis Coria-Cáceres y tiene como finalidad despertar ilusión e implicar a los más pequeños en la labor misionera y en la difusión del Evangelio, tomando como referencia el trabajo de los misioneros. Asimismo, pretende acercar un mensaje de esperanza a todos los rincones de la ciudad de manera desinteresada.