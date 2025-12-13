Rastro benéfico
Tapas y mercadillo solidario en La Conce a favor de las colonias felinas del casco antiguo de Cáceres
La iniciativa ha contado con puestos de artesanía y artículos de segunda mano, además del respaldo de la hostelería local
La plaza de la Concepción ha acogido este sábado un rastro benéfico destinado a recaudar fondos para las colonias felinas del barrio. La iniciativa, organizada por la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental de Cáceres, ha contado con varios puestos de artesanía, arte y artículos de segunda mano que han permanecido abiertos desde las dos del mediodía hasta las cinco de la tarde.
El evento también ha contado con el respaldo de la hostelería local. El bar Nuevo Rialto ha participado con tapas solidarias, elaborando un cocido benéfico y realizando además una recogida de alimentos. Por su parte, el GastroBar La Conce ha colaborado ofreciendo patatas asadas, cuyos beneficios se han sumado a la causa solidaria.
Inma Cristiano, integrante del grupo de trabajo Animales Monumentales de la asociación vecinal Ciudad Monumental, ha explicado que en el casco antiguo de Cáceres existen actualmente cinco colonias felinas, todas ellas gestionadas por cuidadoras y registradas en el ayuntamiento. Según ha señalado, el consistorio había adquirido una partida de pienso para alimentar a estos animales, pero dicha ayuda ya se ha agotado.
Recaudar fondos
Ante esta situación, desde la asociación vecinal se ha decidido impulsar esta actividad solidaria con el objetivo de recaudar fondos. "Un porcentaje de lo recaudado, tanto en los puestos del rastro como en los bares colaboradores, se destinará a la compra de alimento para las colonias felinas", ha indicado la representante.
La jornada ha combinado solidaridad, participación vecinal y apoyo al comercio local, poniendo de manifiesto la implicación del barrio en el cuidado y bienestar de los animales que forman parte de su entorno.
