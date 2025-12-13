Diario de Chile
Valdivia, el sur donde España y Cáceres siguen cantando
Un viaje a la Región de los Ríos, la emoción de la música española al otro lado del mundo y el abrazo cultural de un Chile que escucha, admira y siente
Aterrizas en Valdivia, capital de la Región de los Ríos, al sur de Santiago de Chile, 75 minutos en avión, y la terminal es una hilera de módulos de obra que hacen que las maletas pasen delante de ti antes de ser repartidas en la cinta en cinco minutos. Sería inenarrable en Europa. El avión podría haber cubierto el trayecto Madrid-Bilbao por su envergadura, pero ha aterrizado perfectamente en medio del campo. Bellísimo el entorno, como este Chile sorprendente, que acoge y abraza al visitante.
Y que admira a España, su música y sus capitales. Siento orgullo del respeto y el cariño a nuestro país. Aprendan, españoles del ombligo. He venido a Fluvial, la feria de la música chilena acompañando a Javi Medina y María Ruiz, dos artistazos que andan haciendo las Américas para que el público también les quiera. Lo de esta tarde me ha emocionado. Hemos ofrecido dos conciertos de exhibición (showcases) y el público, en su mayoría chileno, ha aplaudido y compartido nuestra emoción de que España es top en música.
Javi es andaluz y María, de Alicante. A Javi le dirían en España que hace "flamenquito", pero es mucho más que eso cuando el público chileno te habla de emoción al escucharle. María cantó con Rozalén su canción "Tu nombre" y nos encogió el corazón al otro lado del mundo recordando que estar dando tumbos lejos de casa le hizo componerla para tener presente a los suyos. Confieso, diría el chileno Neruda, que he llorado porque siento que mi casa en Pintores está a miles de kilómetros. No podría pronunciar vuestros nombres, familia, desde tan lejos.
Los artistas
Esta mañana he conversado con artistas de este país. Muchos. Sencillos. Con ganas de crecer. Olivia García quiere venir a cantar sus canciones a España. Es guapísima, dulce, educada y cercana. Artista pibón, cero sorberbia. Humilde, bella y con luz de Europa. Cualquier imbécil de la industria musical querrá engañarla porque sueña. Ya le dije que suena maravilla. Escúchenla. @o1livia_garcia
Es tarde ya y apuro el pisco chileno, más ligero que el peruano. Un cóctel explosivo de limón frio y qué se yo. Te empiezo a amar, Chile, porque eres la España que sigue cantando en lengua hispana.
