Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroestePuente CedilloFeijóo en TrujilloElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Diario de Chile

Valdivia, el sur donde España y Cáceres siguen cantando

Un viaje a la Región de los Ríos, la emoción de la música española al otro lado del mundo y el abrazo cultural de un Chile que escucha, admira y siente

Valdivia (Chile), a la vista de Carlos Ortiz

Valdivia (Chile), a la vista de Carlos Ortiz

Ver galería

Valdivia (Chile), a la vista de Carlos Ortiz / Carlos Ortiz

Carlos Ortiz

Carlos Ortiz

Santiago de Chile

Aterrizas en Valdivia, capital de la Región de los Ríos, al sur de Santiago de Chile, 75 minutos en avión, y la terminal es una hilera de módulos de obra que hacen que las maletas pasen delante de ti antes de ser repartidas en la cinta en cinco minutos. Sería inenarrable en Europa. El avión podría haber cubierto el trayecto Madrid-Bilbao por su envergadura, pero ha aterrizado perfectamente en medio del campo. Bellísimo el entorno, como este Chile sorprendente, que acoge y abraza al visitante.

Y que admira a España, su música y sus capitales. Siento orgullo del respeto y el cariño a nuestro país. Aprendan, españoles del ombligo. He venido a Fluvial, la feria de la música chilena acompañando a Javi Medina y María Ruiz, dos artistazos que andan haciendo las Américas para que el público también les quiera. Lo de esta tarde me ha emocionado. Hemos ofrecido dos conciertos de exhibición (showcases) y el público, en su mayoría chileno, ha aplaudido y compartido nuestra emoción de que España es top en música.

Chile visto por Carlos Ortiz

Chile visto por Carlos Ortiz

Ver galería

Chile visto por Carlos Ortiz / Carlos Ortiz

Javi es andaluz y María, de Alicante. A Javi le dirían en España que hace "flamenquito", pero es mucho más que eso cuando el público chileno te habla de emoción al escucharle. María cantó con Rozalén su canción "Tu nombre" y nos encogió el corazón al otro lado del mundo recordando que estar dando tumbos lejos de casa le hizo componerla para tener presente a los suyos. Confieso, diría el chileno Neruda, que he llorado porque siento que mi casa en Pintores está a miles de kilómetros. No podría pronunciar vuestros nombres, familia, desde tan lejos.

Los artistas

Esta mañana he conversado con artistas de este país. Muchos. Sencillos. Con ganas de crecer. Olivia García quiere venir a cantar sus canciones a España. Es guapísima, dulce, educada y cercana. Artista pibón, cero sorberbia. Humilde, bella y con luz de Europa. Cualquier imbécil de la industria musical querrá engañarla porque sueña. Ya le dije que suena maravilla. Escúchenla. @o1livia_garcia

Noticias relacionadas y más

Es tarde ya y apuro el pisco chileno, más ligero que el peruano. Un cóctel explosivo de limón frio y qué se yo. Te empiezo a amar, Chile, porque eres la España que sigue cantando en lengua hispana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
  2. Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
  3. Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
  4. Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
  5. Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
  6. Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
  7. El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres
  8. Los últimos vecinos de Alto de Fuente Fría en Cáceres rechazan Aldea Moret como alternativa de vivienda

El Jincho de Orcasitas hace parada en Cáceres y se rinde a la carne a la brasa de este conocido restaurante

Más atractivo, más comercio y más vida: Cáceres invierte en su centro histórico

Más atractivo, más comercio y más vida: Cáceres invierte en su centro histórico

Un pasado oscuro en Cáceres: así eran los sótanos donde los reos esperaban la horca en la antigua Real Audiencia

Un pasado oscuro en Cáceres: así eran los sótanos donde los reos esperaban la horca en la antigua Real Audiencia

Josefinas, Carmelitas, Diocesano, San Antonio y el Sagrado dan la bienvenida al Adviento en Cáceres

Josefinas, Carmelitas, Diocesano, San Antonio y el Sagrado dan la bienvenida al Adviento en Cáceres

Valdivia, el sur donde España y Cáceres siguen cantando

Valdivia, el sur donde España y Cáceres siguen cantando

El número PI 'oculto' en la Concatedral de Santa María de Cáceres: un hallazgo que pasó desapercibido durante décadas

El número PI 'oculto' en la Concatedral de Santa María de Cáceres: un hallazgo que pasó desapercibido durante décadas

25 años sin José María Parra, institución y leyenda del periodismo cacereño

25 años sin José María Parra, institución y leyenda del periodismo cacereño

El Gran Teatro de Cáceres acoge la Zambomba 'Algaravía' este sábado 13 de diciembre con Carmen la Parreña

El Gran Teatro de Cáceres acoge la Zambomba 'Algaravía' este sábado 13 de diciembre con Carmen la Parreña
Tracking Pixel Contents