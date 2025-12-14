La Biblioteca Pública de Cáceres conmemora los 250 años del nacimiento de Jane Austen el próximo lunes

Tres opciones muy diversas en la ciudad.

El Museo Vostell Malpartida acoge el espectáculo familiar 'Sueños'

Este domingo 14 de diciembre, a las 12.00 horas, el Museo Vostell Malpartida presentará Sueños, un espectáculo de circo-teatro creado por Javier Uriarte y la compañía 'Z Teatro'. La propuesta, dirigida a públicos de todas las edades, combina malabares, acrobacias, equilibrios y elementos de clown en una historia protagonizada por Fusilli, un personaje tierno y errante que viaja entre recuerdos y anhelos en busca de su hogar. La entrada será libre hasta completar aforo.

Antes de la función, la 'Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida' celebrará un encuentro con jóvenes y realizará un reconocimiento público a sus patrocinadores, en una jornada que unirá cultura, participación y comunidad.

La Biblioteca Pública de Cáceres celebra el legado de Jane Austen

El próximo lunes 15, a las 18.30 horas, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá una nueva sesión del ciclo ¡Feliz aniversario!, dedicado este mes a conmemorar los 250 años del nacimiento de Jane Austen, una de las autoras más influyentes de la literatura universal. La actividad, con entrada libre hasta completar aforo, busca acercar al público la vida y la obra de escritoras de distintas épocas y culturas.

Durante el encuentro se explorará tanto la figura histórica de Austen como su legado literario, revisando el impacto de novelas tan emblemáticas como Orgullo y prejuicio, Emma, Sentido y sensibilidad o Persuasión. También se invitará a los asistentes a compartir sus experiencias lectoras y a reflexionar sobre los temas que la autora abordó con su característico ingenio: la libertad, el deseo, la clase social y la inteligencia femenina.

Curso especializado en suturas laparoscópicas

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón celebrará este lunes, un Curso de Suturas Laparoscópicas centrado en el tracto digestivo superior, una formación intensiva diseñada para que profesionales sanitarios perfeccionen sus técnicas en cirugía mínimamente invasiva. El programa, que se desarrollará a lo largo de tres jornadas, combina teoría, práctica en simuladores y entrenamiento con modelos experimentales. La organización recuerda que el contenido del curso está sujeto a posibles cambios.