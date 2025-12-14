Cáceres descubre a las futuras promesas de la guitarra clásica infantil en el Concurso Ángel Iglesias

Cáceres se ha convertido este fin de semana en un punto de encuentro para el talento joven y la música clásica con la celebración del Concurso Internacional de Guitarra Clásica Infantil Ángel Iglesias, una cita que ha vuelto a poner el foco en la importancia de la educación musical desde edades tempranas. El certamen, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura (AGUICEX), se ha celebrado el sábado 13 de diciembre y ha reunido a una decena de niños y niñas procedentes de conservatorios de Almendralejo, Plasencia, Badajoz y Cáceres, además de participantes llegados desde Sevilla y Madrid.

El jurado ha otorgado el primer premio a Francisco Parralejo Sánchez, de Cáceres, seguido de Blanca Galván Merino, también de Cáceres, que ha obtenido el segundo premio, y de Esperanza Muñoz Linville, de Sevilla, que ha logrado el tercero. Desde la organización se ha felicitado a todos los participantes por el alto nivel de las interpretaciones y por el compromiso mostrado con un instrumento que exige disciplina, sensibilidad y constancia.

Un momento de la actividad. / Cedida a El Periódico

El jurado ha estado integrado por reconocidos profesores de conservatorio como Javier Lucío (Sevilla), Ignacio Garrido (Cáceres), Paloma Torrelas (Soria), Damián Martín (Cáceres) y Jacinto Sánchez (Cáceres), lo que ha reforzado el prestigio y el carácter formativo del concurso.

El valor de la guitarra

Más allá del palmarés, el certamen ha servido para subrayar el valor de la guitarra clásica en el desarrollo humano de niños y jóvenes. El aprendizaje de este instrumento no solo favorece la coordinación, la memoria y la concentración, sino que también potencia la creatividad, la autoestima y la capacidad de expresión emocional, habilidades clave en la formación integral de las personas desde la infancia.

En cuanto a los premios, el primer clasificado ha recibido una guitarra infantil Esteve valorada en 500 euros, una tablet donada por Electrocash Cáceres, una grabación profesional de vídeo y audio valorada en otros 500 euros, una bolsa de estudios de 100 euros, una clase magistral en el Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz y medalla y diploma. El segundo premio ha consistido en una bolsa de estudios de 100 euros, medalla y diploma, mientras que el tercero ha recibido 50 euros de bolsa de estudios, medalla y diploma. Además, todos los participantes han obtenido un diploma de participación.

El concurso ha contado con el patrocinio de la Concejalía del Ayuntamiento de Cáceres, Guitarras Esteve, Electrocash y AGUICEX, así como con la colaboración del Colegio Mayor Antonio Franco. Una suma de apoyos que ha permitido consolidar una iniciativa que mira al futuro de la música clásica desde la base y que confirma a Cáceres como una ciudad comprometida con la cultura y la educación musical.