Desde Cáceres hasta Valdivia (Chile): un domingo de urnas, Uber y preguntas incómodas

Hoy es el día. Esta tarde (es domingo por la mañana) iré a ver cómo votan mis amigos chilenos Palmela y Claudio, dos históricos productores que, por ejemplo, fueron los primeros en los 90 en traer hasta aquí a La Polla Records.

A los ciudadanos se les permite asistir al "conteo" de los votos cuando cierren los colegios electorales a las 18.00 h. Voy a ir con ellos. Va a ganar Kast, el candidato de extrema derecha que ha llegado favorito a la segunda vuelta. El conductor de Uber que me lleva al hotel no sabe quién gobierna en España. Le hablo de los socialistas y tiene dudas de si eso significa comunismo.

Leer desde Chile lo que escupen los periódicos online españoles acerca de los escándalos que sacuden al Gobierno de Pedro Sánchez pone los pelos de punta. Somos un gran país, pero los sirvergüenzas apestan y pudren casi todo. El conductor me pregunta por qué los españoles tenemos rechazo a los latinos. Lo dice sin saber que la mano de obra en la hostelería o la construcción depende cada vez más de ellos en nuestro país.

PI STUDIO

Un Uber en el sur de Chile es más barato que en España, te piden un pin online para asegurarse de que eres el viajero y lo más sorprendente: no lleva distintivo alguno de VTC. Pasan por un turismo normal. Los precios en una casa de comidas son similares a los de un restaurante español de menú y los platos son abundantes. En Valdivia comen mucho marisco, beben cerveza artesanal riquísima y hay platos como la sopa de congrio -un pez de Sudamérica con aspecto de anguila- o unas empanadillas ricas de carne o de queso, de esas que dicen en España, no sé ya si con razón, que son argentinas.

Lo que sí he visto son lobos marinos saliendo del río Calle Calle a buscar alimento al paseo de Fluvial. Ufff... Los confundí con focas. Cómo se nota que soy de interior. He conocido a Marta, una artista y productora de Barcelona que se vino hace años al sur de Chile por amor. Lo primero que me pregunta es por el jamón y lo rico que está. Lo echa de menos. Soy, ahora sí, extremeño en América del Sur, pero hoy un extranjero que vivirá un cambio de ciclo en Chile, uno de los países más "europeizados" de Latinoamérica. Entendería el taxista lo que pasa en la acomodada España si supiera la que está cayendo?