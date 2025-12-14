Una falsa ayuda espiritual para estafar 200.000 euros: así operaba una organización de estafadores en Cáceres

Una organización criminal asentada en Navalmoral de la Mata no volverá a estafa a ciudadanos vulnerables gracias a una operación de la Guardia Civil de Cáceres. Según relata la Benemérita, los miembros de este grupo delictivo timaba mediante una actividad de acompañamiento esperitual.

Como resultado de la acción policial, han sido detenidos dos hombres y dos mujeres, a los que se les atribuyen delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

Fotogalería | Operación de la Guardia Civil en Cáceres para desmantelar una banda de estafadores / Guardia Civil

La investigación se inició hace meses, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un grupo que, bajo la apariencia de ayuda espiritual para superar situaciones adversas, obtenía importantes cantidades de dinero de sus víctimas. Según las pesquisas, la organización contaba con una estructura jerárquica definida, en la que cada colaborador desempeñaba un rol concreto para sostener la actividad delictiva.

Las víctimas, alrededor de una decena, eran captadas en contextos de especial vulnerabilidad, en su mayoría personas procedentes de Sudamérica y Centroamérica, que habrían sido sometidas a una manipulación psicológica y emocional para forzarlas a realizar aportaciones económicas obligatorias.

Pagos recurrentes y aumento patrimonial

Según la Guardia Civil, estas aportaciones se realizaban de forma recurrente, en muchos casos mediante Bizum u otros sistemas de pago directo, lo que habría generado un importante volumen económico destinado a mantener la actividad de la organización y a proporcionar beneficios personales a sus líderes.

La investigación ha permitido constatar un incremento patrimonial de alrededor de 200.000 euros en un solo año.

Registros, detenciones y material intervenido

Bajo la dirección del Tribunal de Instancia número 3 de Navalmoral de la Mata y de la Fiscalía Provincial de Cáceres, a través de su Sección Territorial de Plasencia, el pasado 11 de noviembre se llevaron a cabo seis registros en distintos inmuebles —viviendas y locales— relacionados con la organización.

Durante la operación se intervino dinero en efectivo, que se suma al dinero bloqueado en cuentas bancarias, así como teléfonos móviles, material informático y abundante documentación relacionada con la supuesta actividad delictiva.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a posibles víctimas o a cualquier persona que disponga de información relevante para que se ponga en contacto con los investigadores a través del teléfono 927 628 162. Para más información, también está disponible la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Cáceres, en el 680 41 04 22.