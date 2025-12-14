Operación policial
Una falsa ayuda espiritual para estafar 200.000 euros: así operaba una organización de estafadores en Cáceres
La Guardia Civil detiene a cuatro personas en Navalmoral de la Mata acusadas de estafa, coacciones y blanqueo tras captar a víctimas vulnerables
Una organización criminal asentada en Navalmoral de la Mata no volverá a estafa a ciudadanos vulnerables gracias a una operación de la Guardia Civil de Cáceres. Según relata la Benemérita, los miembros de este grupo delictivo timaba mediante una actividad de acompañamiento esperitual.
Como resultado de la acción policial, han sido detenidos dos hombres y dos mujeres, a los que se les atribuyen delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
La investigación se inició hace meses, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un grupo que, bajo la apariencia de ayuda espiritual para superar situaciones adversas, obtenía importantes cantidades de dinero de sus víctimas. Según las pesquisas, la organización contaba con una estructura jerárquica definida, en la que cada colaborador desempeñaba un rol concreto para sostener la actividad delictiva.
Las víctimas, alrededor de una decena, eran captadas en contextos de especial vulnerabilidad, en su mayoría personas procedentes de Sudamérica y Centroamérica, que habrían sido sometidas a una manipulación psicológica y emocional para forzarlas a realizar aportaciones económicas obligatorias.
Pagos recurrentes y aumento patrimonial
Según la Guardia Civil, estas aportaciones se realizaban de forma recurrente, en muchos casos mediante Bizum u otros sistemas de pago directo, lo que habría generado un importante volumen económico destinado a mantener la actividad de la organización y a proporcionar beneficios personales a sus líderes.
La investigación ha permitido constatar un incremento patrimonial de alrededor de 200.000 euros en un solo año.
Registros, detenciones y material intervenido
Bajo la dirección del Tribunal de Instancia número 3 de Navalmoral de la Mata y de la Fiscalía Provincial de Cáceres, a través de su Sección Territorial de Plasencia, el pasado 11 de noviembre se llevaron a cabo seis registros en distintos inmuebles —viviendas y locales— relacionados con la organización.
Durante la operación se intervino dinero en efectivo, que se suma al dinero bloqueado en cuentas bancarias, así como teléfonos móviles, material informático y abundante documentación relacionada con la supuesta actividad delictiva.
Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.
La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a posibles víctimas o a cualquier persona que disponga de información relevante para que se ponga en contacto con los investigadores a través del teléfono 927 628 162. Para más información, también está disponible la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Cáceres, en el 680 41 04 22.
Cómo actuaba la organización desarticulada por la Guardia Civil
- Captación de víctimas
- El grupo contactaba con personas en situación de especial vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de Sudamérica y Centroamérica, ofreciéndoles un supuesto acompañamiento espiritual para superar problemas personales.
- Manipulación psicológica
- Según la investigación, las víctimas eran sometidas a presiones emocionales y psicológicas para convencerlas de que debían realizar aportaciones económicas obligatorias.
- Pagos recurrentes
- Los ingresos se realizaban de forma periódica, principalmente a través de Bizum y otros sistemas de pago directo, lo que facilitaba la obtención constante de dinero.
- Estructura jerárquica
- La organización contaba con roles definidos y distintos niveles, diseñados para sostener y ocultar la actividad delictiva.
- Beneficio económico
- En apenas un año, los líderes de la trama habrían logrado un incremento patrimonial cercano a los 200.000 euros, según los datos de la Guardia Civil.
- Delitos investigados
- A los cuatro detenidos —dos hombres y dos mujeres— se les imputan presuntos delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
- Registros y material intervenido
- En los seis registros realizados se incautaron dinero en efectivo, fondos bloqueados en cuentas bancarias, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación.
- Investigación abierta
- La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias y ha pedido la colaboración de posibles víctimas o personas con información relevante.
