El Gobierno tramita en tiempo récord el último informe para dar luz verde al puente de Cedillo (Cáceres) y la obra se retomará en breve

“No he visto nunca que una institución haya tramitado con tanta agilidad un informe como lo ha hecho el Ministerio de Transportes del Gobierno de España con el que va a dar luz verde al puente de Cedillo”. Así de tajante se muestra César Ramos, diputado cacereño en el Congreso, sobre el procedimiento realizado en tiempo récord para la construcción del viaducto sobre el río Sever.

La obra se paralizó hace poco más de una semana porque era necesaria la firma de un nuevo trámite por parte de los gobiernos luso y español y las máquinas de la empresa portuguesa Alexandre Barbosa Borges se retiraron de la actuación hasta que se hiciese efectivo este trámite, imprescindible al ser un puente internacional.

El informe necesitaba el visto bueno de los dos gobiernos. Fue redactado en el portugués y enviado al español. Una vez en manos de los servicios jurídicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo han tratado con la máxima velocidad posible y será firmado por el ministro Óscar Puente. César Ramos desconoce el momento en que lo hará, incluso señala que podría haberse producido durante este pasado sábado. Lo que sí asegura es que ya tiene el visto bueno.

Presa de Cedillo, gestionada por Iberdrola y por la que solamente se puede transitar el fin de semana. / Carlos Gil

Es importante destacar que todo el proceso lo ha llevado a cabo el Ejecutivo portugués. En los últimos años se han puesto sobre la mesa la construcción de dos puentes entre los dos países de la Península Ibérica: el que conectará a Cedillo con Montalvao y el que unirá a Sanlúcar de Guadiana con Alcoutim. Se acordó que los portugueses se encargarían del extremeño y los españoles del andaluz. Desde el Gobierno quieren incidir en la fluidez de las conversaciones para salvar todos los trámites cuanto antes.

Plazo de ejecución

Ahora, lo importante es que las obras se retomen cuanto antes. El plazo de ejecución era, supuestamente, de seis meses, pero lo más normal es que una actuación de este calibre ronde el año de trabajo. Cabe recordar que el coste va a ascender a casi 20 millones de euros, financiados casi al 60% (casi 12 millones) por los fondos europeos del Mecanismo de Transformación y Resiliencia, y el resto con dinero de la Cámara Municipal de Nisa. Deberá estar listo antes de agosto de 2026, cuando caduca este dinero. Sin embargo, si la actuación está avanzada se suelen conceder prórrogas por la importancia que tienen este tipo de construcciones de ingeniería civil en el entorno rural.

Carlos Gil

Las máquinas que se han retirado y regresarán nada más tener el visto bueno estaban trabajando para crear un camino desde la carretera que va desde Montalvao hasta la presa de Cedillo hasta el punto en el que iniciará el viaducto, pero en el lado portugués. En la parte española todavía se está a la espera de que la Junta licite las obras para crear su parte del acceso, que estará financiado con 5,1 millones de euros de fondos propios.

Así será el puente de Cedillo. / CÁMARA MUNICIPAL DE NISA

La construcción del puente contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Actualmente, solo se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante 36 horas consecutivas siempre que el Ayuntamiento de Cedillo se encargase de controlar la seguridad.