Pedro Sánchez en Cáceres, admite haber cometido errores: "Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso a las mujeres en nuestro partido"

El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha sido escenario en el que cientos de militantes y cargos del Partido Socialista se han reunido en torno al secretario general del partido, Pedro Sánchez, y al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura para las autonómicas del 21-D, Miguel Ángel Gallardo. En plena polémica por las presuntas situaciones de acoso a las mujeres en el seno de las filas de Moncloa y de Ferraz, Sánchez ha lanzado a los suyos un mensaje contundente tras admitir, eso sí, haber cometido errores: "Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso a las mujeres en nuestro partido", ha dicho ante un público que ha aplaudido sus palabras.

Durante su intervención, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha puesto en valor la acción de su gobiernoen la financiación autonómica y arengó a votar a Miguel Ángel Gallardo como garantía de defensa de los servicios públicos en Extremadura. “En estos últimos siete años hemos dado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas”, subrayó Sánchez, recordando que “en el caso concreto de Extremadura, eso supone un 36% más de recursos que con Mariano Rajoy”.

El presidente del Gobierno ha subrayado que estos fondos tienen un objetivo claro que es “financiar la sanidad pública, la educación pública, la dependencia y las políticas vinculadas a los servicios sociales”. Frente a este esfuerzo inversor, ha denunciado que los gobiernos del Partido Popular, como los de Ayuso o Guardiola, “primero recortan la sanidad pública, aumentan las listas de espera y luego derivan pacientes a la sanidad privada”, abriendo la puerta al negocio y a la privatización encubierta.

Sánchez ha alertado de que, mientras el Gobierno de España incrementa los recursos para proteger los servicios públicos, la derecha “convierte esos recursos en regalos fiscales para las élites y en oportunidades de negocio”, especialmente en el ámbito sanitario. Ante esta situación, ha defendido un modelo alternativo para Extremadura: “una Extremadura con pacientes y no clientes, con estudiantes y no clientes, y con personas dependientes tratadas como un derecho y no como un negocio”.

El líder socialista ha planteadoque el próximo 21 de diciembre “o defendemos la sanidad pública, la educación pública y la dependencia, o las abrimos a la privatización”. Por ello, ha llamado a “votar al Partido Socialista y a Miguel Ángel Gallardo para ganar, gobernar y garantizar derechos en Extremadura”.