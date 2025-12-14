Los vecinos de La Conce en Cáceres: "Es un problema más estético que de inseguridad en el barrio""

La barriada de La Conce volvió a situarse en el foco tras el suceso ocurrido el pasado mes de julio en las inmediaciones de la plaza de la Concepción, cuando la Policía Nacional tuvo que intervenir para disolver una pelea en la que uno de los implicados portaba un arpón.

El incidente se produjo en una zona frecuentada desde hace meses "por un grupo concreto de personas con problemas de adicción" que ha protagonizado varios altercados, según comentan algunos vecinos. El episodio pareció suscitar inquietud en parte de la ciudadanía, aunque meses después son varios los residentes que aseguran no tener la sensación de vivir en un barrio inseguro.

Clara, vecina de la Conce, considera que la alarma generada fue "exagerada" y cree que la percepción de inseguridad está directamente relacionada con ese episodio. "Yo considero que es un barrio muy amigable", explica.

Un caso "puntual"

A su juicio, se ha magnificado un hecho aislado. "Se quedan con eso como si fuera algo normal en el barrio, pero fue un caso puntual y entre ellos mismos". Como ejemplo de la tranquilidad de la zona, destaca que su hija pequeña pasa gran parte del día jugando en la calle con otros niños sin que hayan tenido nunca ningún susto.

Por su parte, Irene, que reside desde hace años junto a la plaza de la Concepción, reconoce que en ocasiones se puede ver a alguna persona "con unas cervezas de más", pero insiste en que la situación no va más allá y que estas personas “van a lo suyo”. "Creo que es un problema más estético que de peligrosidad", afirma, en referencia a la presencia habitual de este grupo en una zona muy concurrida.

Antes y después

Jesús, criado en la barriada desde pequeño, aporta una visión más amplia en el tiempo. Recuerda que antes de la reforma de la plaza la zona era "más oscura" y que entonces sí se percibía un ambiente de más inseguridad. No obstante, asegura que la remodelación y la instalación del parque infantil han cambiado por completo el entorno. "Desde que lo reformaron considero que no hay sensación de inseguridad".

Aunque admite que puede producirse alguna pelea esporádica, insiste en que nunca ha visto que estos conflictos se dirijan contra los vecinos. “No digo que no pueda ocurrir, pero no he visto nunca que se metieran con otras personas”, concluye, destacando que la convivencia y la calma siguen siendo la norma entre los residentes.