Álex Rodríguez, cantante de Cáceres: "Hay fans que se han tatuado letras de mis canciones"

Álex Rodríguez comenzó su andadura musical hace cuatro años con el lanzamiento de Son tus besos. La buena acogida del tema marcó un antes y un después, llevándolo a tomar la decisión de apostar por la música de manera profesional. "Recuerdo perfectamente que empecé a componerla en un atasco, mientras viajaba a Mérida. Poco después hablé con Manu Sánchez, productor al que llegué gracias a la recomendación de mi compañero Aurelio Gallardo, y así fue como empecé a grabar mis primeras canciones".

Royalties y visualizaciones

En la actualidad, se dedica profesionalmente a la música y lleva tres años formando parte de una discográfica de Granada, viviendo de los ingresos generados por los royalties y las visualizaciones de sus trabajos. "Me di cuenta de que era posible vivir de la música. Sé que queda mucho por recorrer y que el camino es complicado, pero cada año voy a más y eso me llena de felicidad".

Nueva canción: 'Abuelo'

Gran parte de su trayectoria se la debe a Mi Estrella, la canción que compuso como homenaje a su abuelo fallecido. Se trata de un tema de tono más triste que alcanzó una enorme repercusión, superando los dos millones de visualizaciones en YouTube y logrando también un notable impacto en TikTok. Poco después lanzó Tengo un Ángel, en la misma línea emocional, aunque el artista no quiso encasillarse en canciones tristes. Por ello, recientemente ha publicado un nuevo tema dedicado a su abuelo en vida, titulado Abuelo. "Fue muy bonito grabar con él en el lugar donde viví tantas aventuras a su lado. Nos lo pasamos genial y es un recuerdo que guardaremos para toda la vida".

Además, el artista ha destacado que todo el proceso ha estado cuidadosamente pensado y que la elaboración de una canción es compleja. Desde la composición hasta la grabación de las voces, existe un amplio trabajo detrás que muchas veces no se ve. En este sentido, ha subrayado que él mismo compone toda su música. Por otro lado, ha comentado a nuestro periódico que hay personas que se han tatuado letras de sus canciones, algo que él describe como "muy fuerte".

Trabajar a distancia con los productores

De cara al futuro, Rodríguez planea comenzar a grabar desde su propio estudio, lo que le permitirá trabajar a distancia con los productores, un objetivo que considera una meta importante. Además, irá lanzando nuevas colaboraciones poco a poco, siempre con la intención de que cada una de sus composiciones supere a la anterior.